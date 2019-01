Terremoto | scossa in provincia di Isernia MAPPE e DATI

Scossa di Terremoto in Molise : avvertita lievemente a Isernia : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 10.50 in Molise . La Scossa , secondo le rilevazioni dell'INGV, è stata di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. L'epicentro è stato...

Terremoto di magnitudo 3 in Campania : la scossa avvertita in provincia di Napoli e Caserta : A far ballare per l’inizio del nuovo anno non sono bastate le feste e i fuochi d’artificio. In Campania, infatti, ha tremato anche la terra. Una scossa di magnitudo 2,7 della scala Mercalli è stata registrata intorno alle ore 22,15 di ieri, sabato 5 gennaio, dalla sala sismica di Roma dell'I.N.G.V., l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del Terremoto è stato individuato ad un chilometro a nord-ovest del comune di Forchia ...