Siria-Palestina | molto di più di una partita di calcio

(Di domenica 6 gennaio 2019) Un campo diper chi conosce soprattutto campi di battaglia. Da una parte un popolo senza Stato che fa della sua nazionale e dei suoi componenti il simbolo di una speranza di libertà e di vittoria che va ben oltre il risultato sportivo: è la nazionale della. Dall'altra una squadra sopravvissuta a otto anni di guerra civile, a oltre 500mila morti, oltre 6milioni di profughi interni e di rifugiati, e che prova a unire ciò che la guerra ha lacerato: è la nazionale dellaSi incontrano negli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della Coppa d'Asia 2019. Lo stadio di Sharjah, che ospita l'incontro, ha fatto registrare il "tutto esaurito" per quello che si presenta come l'evento più atteso della fase a gironi del torneo. Non certo per lo spettacolo in campo.versuspiù di unadi pallone. Per ...