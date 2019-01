Lazio | Durmisi svela | ' Infortunio? Colpa mia Troppi antidolorifici e infiltrazioni | una

Lazio - tutto pronto per la ripresa. Acerbi : 'Non vedo l'ora'. Durmisi : 'Gioco da due anni con un infortunio' : Non vede l'ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: 'Vacanze finite! Da domani si torna con la ...

Lazio - il calvario di Durmisi : 'È tutta colpa mia' - : Ora l'incubo sembra finito: 'Ho sbagliato, ma quando sei così giovane e senti che hai tutto il mondo in mano e puoi conquistare tutto può accadere. Avrei dovuto fare qualcosa appena si è verificato ...

Lazio - il dramma di Durmisi : “ho usato troppe siringhe ed antidolorifici” : Fino al momento non è stato sicuramente un protagonista con la maglia della Lazio, adesso il calciatore Durmisi svela il suo dramma, il calciatore soffre di un problema alla schiena, in un’intervista rilasciata in Danimarca al portale B.T. Nyheder ha svelato un retroscena: “Il 2018 è stato l’anno peggiore della mia carriera. Salvo solamente la conquista del piazzamento Europa League con il Betis, il gol contro il Siviglia e il ...

Lazio - Durmisi : 'Sono infortunato da due anni - usate troppe siringhe per guarire...' : Ma quando sei così giovane e senti che hai tutto il mondo in mano e puoi conquistare tutto, allora queste cose accadono. Quando riguardo le foto delle mie partite negli ultimi due anni, c'è sempre ...

Lazio - Berisha e Durmisi sognano il riscatto. Rossi a un passo dal Pescara. : In cerca di riscatto. Riza Durmisi e Valon Berisha vogliono stupire Simone Inzaghi nel 2019. Prelevati in estate rispettivamente dal Betis Siviglia e dal Salisburgo, il terzino sinistro e il ...

Lazio - Durmisi : 'Aspetto la mia occasione'. Leiva ko - Inzaghi sceglie Badelj : Vuole scalare le gerarchie, Riza Durmisi. L'esterno danese, smaltita la lussazione al gomito dello scorso ottobre, non vede l'ora di prendersi la Lazio. 'Contro il Marsiglia è stata la prima partita ...

Lazio - Durmisi ora studia da interno : è lui il jolly del centrocampo di Inzaghi : Riza Durmisi allarga il raggio d'azione. Il 24enne esterno danese studia anche da interno. Per proporsi da vero jolly del centrocampo della Lazio. Inzaghi lo ha accentrato nel test con la Cavese . Non ...

Lazio-Spal - i convocati di Simone Inzaghi per il match dell’Olimpico : torna a disposizione Durmisi : L’allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal, in programma oggi alle 12.30 Partita importante per la Lazio, impegnata nell’anticipo delle 12.30 contro la Spal. L’obiettivo è dimenticare la pesante sconfitta subita contro l’Inter nell’ultimo monday night, una notte da brividi che Simone Inzaghi ha voglia di riscattare. L’allenatore biancoceleste ha diramato la ...