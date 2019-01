Ragazza accoltella a morte 63enne nel senese | voleva stuprarmi

huffingtonpost

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ha confessato il delitto, ma ha motivato il suo gesto come reazione a un tentativo di stupro. Unaminorenne, 16 anni, cittadina extracomunitaria di origine africana, è stata fermata con l'accusa di omicidio di un cittadino marocchino, colpito alla schiena con un coltello da cucina.Venerdì sera, alle 19.20, nel comune di Castelnuovo Scalo, nella frazione di Asciano (Siena), in un appartamento all'interno di uno stabilimento che produce laterizi, è stato rinvenuto il cadavere di B.A.,operaio, cittadino marocchino, che aveva lavorato nella ditta come custode. All'interno dello stesso appartamento ilabitava con altri cittadini extracomunitari. L'abitazione è di proprietà di un'impresa di materiali di costruzioni, che l'ha adibita ad alloggio di servizio per suoi dipendenti.Il, trovato completamente nudo, presentava ...