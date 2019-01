Minori | domani commissione Diritti Senato in visita a Rebibbia

liberoquotidiano

: RT @eryka_bo: @horridodelomel @val_lui @luigidimaio giggi passa uno passano tutti.... va bene se poi da domani inizi veramente RIMPATRI IMM… - disicaterina : RT @eryka_bo: @horridodelomel @val_lui @luigidimaio giggi passa uno passano tutti.... va bene se poi da domani inizi veramente RIMPATRI IMM… - V_Mazzotta : #Domani 6 Gennaio raccogliamo #giocattoli per i #bambini che non hanno avuto nulla o poco a #natale e vivono nei… - val_lui : RT @eryka_bo: @horridodelomel @val_lui @luigidimaio giggi passa uno passano tutti.... va bene se poi da domani inizi veramente RIMPATRI IMM… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Sono decine, in Italia, i bambini che ogni anno entrano in carcere con le proprie madri. Io penso che l'impegno della politica e delle istituzioni debba essere quello di farli uscire. L'incontro che comeabbiamo promosso persarà un momento di c