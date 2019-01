La diffusione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata

Al via i test esercitativi per la diffusione dei messaggi di allerta in caso di tsunami : Questo tipo di test esercitativo viene effettuato regolarmente da tutti i Centri d'allerta tsunami nel mondo, con la finalità di individuare e risolvere eventuali problemi tecnici ed organizzativi ...

Aumenta la diffusione delle fake news a carattere divisivo e a forte impatto emotivo. Rapporto Agcom : il 57% dei contenuti falsi riguarda ... : 'Si tratta spiega l'Agcom nel Rapporto di tematiche che presentano un forte impatto emotivo, possono risultare divisive e spesso, come nel caso delle notizie su scienza e tecnologia, non vengono ...

Roberto Cingolani : "diffusione e gestione dei dati sono un problema anche etico" : dati e tecnologia sono un binomio indissolubile di cui ha parlato Roberto Cingolani, Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, intervenuto stamattina in videoconferenza al Teatro Argentina di Roma durante l'a dodicesima edizione del Premio Dona, organizzato dall'Unione nazionale consumatori e dedicato all'Intelligenza dei dati". “Al giorno d’oggi - ha detto Cingolani - siamo di fronte ...