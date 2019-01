Francesco Monte e Giulia Salemi prendono una decisione inaspettata

Francesco Monte e Giulia Salemi pronti per la convivenza : News Francesco Monte e Giulia Salemi: convivenza dopo il Grande Fratello Vip Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip i due sono inseparabili, come provano le numerose storie su Instagram. I Fralemi fanno sul serio e nel 2019 potrebbero andare a convivere. A farlo […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi pronti per la convivenza proviene da Gossip e Tv.

Ivana vuole una famiglia con Luca Onestini - Francesco Monte e Giulia innamorati a Taranto : Il Grande Fratello Vip è finito da quasi un mese, ma nonostante ciò i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro. Tra questi ci sono Ivana Mrazova e Giulia Salemi. Se la modella della Repubblica Cieca ha sorpreso il fidanzato in diretta radiofonica, l'influencer ha scritto una dedica d'amore a Francesco Monte dopo aver passato il Capodanno con lui a Taranto. Ivana Mrazova: dedica d'amore a Luca in diretta Luca Onestini e Ivana Mrazova ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - niente mete esotiche : il loro Capodanno da 'accasati' : I due ex gieffini festeggeranno l’arrivo del 2019 insieme, a Taranto, con la famiglia di Francesco. Giulia non sta nella...

Giulia Salemi : "Capodanno con Francesco Monte... tutto procede per il meglio" (video) : Giulia Salemi, nelle scorse ore, ha risposto alle domande di alcuni utenti, curiosi di sapere i risvolti sentimentali della sua storia con Francesco Monte, nata, ormai da oltre un mese, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'ex gieffina, attraverso una serie di video su Instagram, ha fatto sapere che, sicuramente, trascorrerà il Capodanno con il proprio fidanzato e che sta preparando i bagagli per raggiungere la meta ...

FARIBA TEHRANI VS Francesco MONTE/ La mamma di Giulia Salemi in ospedale : 'Volevo andare in palestra e invece' : FARIBA TEHRANI scrive una lettera alla figlia Giulia Salemi, poi finisce in ospedale e allarma tutti. 'Volevo andare in palestra e invece...'