Che succede sui mercati? 7 domande e 7 risposte per capirne di più

Che succede sulle navi umanitarie bloccate nel Mediterraneo : Dopo quattorodici giorni senza una soluzione, continuano i negoziati per portare al sicuro 49 persone soccorse da due imbarcazioni umanitarie. Leggi

Un colpo di vento e la pensione vola via. Era disperato - ma poi ecco Che succede dopo : Un colpo di vento e tutta la pensione che aveva appena ritirato alle poste vola via. È successo nella giornata di martedì 3 gennaio 2019 fuori da un ufficio postale di San Martino in Pensilis, comune in provincia di Campobasso. Vittima dello ‘scherzo’ del vento polare che in questi giorni si è abbattuto sul Molise, un anziano di 86 anni. Era andato a riscuotere la pensione e, appena uscito, stava sistemando le banconote per un totale di 725 euro ...

Crisi Carige - il governo in campo : «Ma neanChe un euro per salvare le banChe» Svolta Bce : cosa succede ai risparmiatori : La banca messa in amministrazione straordinaria dalla Bce, il premier Conte: «Non vogliamo un’altra Crisi bancaria e non metteremo un euro pubblico nelle banche»

Banca Carige commissariata dalla BCE. E ora Che succede? - : Finanza & Dintorni Banca Carige commissariata dalla BCE. E ora che succede? Ripercorro qui i principali fatti che hanno portato alla decisione. Per tutti.

Montezemolo : "SchumaCher? Spero possa succedere qualcosa" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

NBA - Che cosa succede a Klay Thompson? Dentro i suoi problemi al tiro da tre : A osservare il quadro generale dei Golden State Warriors, la stagione sta andando tutto sommato secondo le attese. Nonostante i tanti infortuni , gli screzi in spogliatoio e le batoste subite negli ...