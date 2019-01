California | sparatoria in un bowling | ' Diverse vittime'

California - sparatoria al bowling. Polizia : “diverse vittime - state lontani” : La Polizia è intervenuta in un sala bowling a Torrance (California), dopo una sparatoria che ha provocato “diverse vittime”. In un tweet la Polizia locale ha detto che “c’è stata una sparatoria con diverse vittime a terra” al Gable House Bowl, e ha raccomandato ai cittadini di tenersi alla larga dalla zona. Torrance si trova sulla costa Californiana nell’area metropolitana di Los Angeles. L'articolo California, ...

Il dramma di Tel : sopravvissuto alla strage di Las Vegas - muore nella sparatoria in California : Telemachus Orfanos, ventisette anni, è una delle dodici vittime del Borderline Bar and Grill di Thousand Oaks, in California. Un anno fa si trovava al concerto di musica country a Las Vegas quando un uomo sparò sulla folla uccidendo 58 persone. La madre: “Non voglio preghiere né pensieri, voglio il controllo delle armi”.Continua a leggere

Sopravvissuto a Las Vegas - muore in sparatoria California. La rabbia della madre : “Non voglio preghiere - basta armi” : “Non voglio preghiere, non voglio pensieri, basta armi!”. rabbia e disperazione. Sono questi i sentimenti che emergono dalla breve dichiarazione rilasciata da Susan Orfanos, madre di una delle vittime della sparatoria costata la vita a 13 persone in California. Suo figlio aveva 27 anni ed era scampato all’attentato di Las Vegas, quando dal tetto di un palazzo un uomo sparò sulla folla radunata per un concerto. Il destino ...

Sparatoria in California - quello che sappiamo finora : Lo sceriffo della Contea di Ventura ha confermato che ci sono 13 persone morte e 11 ferite nella Sparatoria avvenuta in un bar di Thousand Oaks, in California, a una sessantina di chilometri da Los Angeles. Erano le 23 e 15 locali, le 8 e 15 del mattino in Italia quando un uomo, vestito di nero, con il volto coperto da una maschera e un cappellino da baseball scuro, è entrato nel Borderline Bar& ...

Sparatoria bar California : 13 i morti : 12.13 E' tragico il bilancio della Sparatoria in Sud California: lo sceriffo della Contea di Ventura ha riferito di 13 morti, tra i quali l'uomo che ha fatto strage in un bar. Gli spari durante una serata per studenti universitari in un locale di Thousand Oaks, non lontano da Los Angeles.

Ci sono diversi feriti per una sparatoria in un bar di Thousand Oaks - in California : Diverse persone sono state ferite in una sparatoria in un bar di Thousand Oaks, una città poco a nord di Los Angeles, in California: la polizia ha detto al Los Angeles Times che sono stati sparati almeno 30 colpi. Non è ancora