Blitz nel carcere di Carinola | scoperti due cellulari dei detenuti

Bari come Amsterdam - Blitz nel quartiere a luci rosse : «100-150 euro al giorno». Gli appuntamenti su Facebook : Bari come Amsterdam, con tanto di «quartiere a luci rosse»: un blitz questa mattina ha portato a 13 ordinanze di custodia cautelare nel capoluogo pugliese, due in carcere,...

Bari come Amsterdam - Blitz nel 'quartiere a luci rosse' : «100-150 euro al giorno». Gli appuntamenti su Facebook : Bari come Amsterdam, con tanto di «quartiere a luci rosse»: un blitz questa mattina ha portato a 13 ordinanze di custodia cautelare nel capoluogo pugliese, due in carcere,...

Blitz nella notte di San Silvestro - sequestrato locale a Chiaia : sgomberati 300 giovani : Durante la notte di Capodanno, la polizia locale ha messo in campo tutte le risorse a disposizione per un sereno svolgimento di tutte le iniziative che si sono tenute in città. Sono stati impiegati ...

Sanremo : Blitz dei Carabinieri nella Pigna - sequestrato stupefacente e fermata una persona - Foto e Video - : blitz dei Carabinieri nella Pigna di Sanremo. Almeno 20 i militari della compagnia matuziana che ieri sera hanno rastrellato la città vecchia. Il personale del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Operativo ...

Milano - venditori abusivi : Blitz e polemiche. Un vigile aggredito nel suk e raffica di sequestri : Nella sera di Natale un ambulante ha aggredito i vigili che lo stavano arrestando dopo avergli sequestrato la merce contraffatta. Un agente è finto in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Dietro al ...

Blitz durante il cenone : preso boss latitante nel Napoletano : AGEROLA - Blitz durante il cenone di Natale: preso il boss latitante. Intorno alle 22, gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, insieme ai colleghi della squadra mobile di ...

Rifiuti a Roma - Blitz sotto Spelacchio : nella notte sacchi di spazzatura dalle periferie fin sotto l'albero di Natale : sotto l' albero di Natale di piazza Venezia, a Roma, sono stati sistemati diversi sacchi pieni di immondizia . Un gesto rivendicato dal collettivo Militant , che dice di aver portato i pacchi di ...

Bergamo strepitosa nel Blitz di Siena Remer - un ko sul campo della Roma : Se c'è ancora qualcuno che osa pronunciare il termine salvezza è invitato a motivarne immediatamente l'insostenibile ragione. La chiave del successo in Toscana è figlia innanzitutto di una prova super ...

Castellammare - maxi Blitz nel rione Savorito dopo il falò della camorra : Castellammare - dopo i falò della camorra, arriva la risposta dello Stato. Dal primo pomeriggio di oggi all?interno del rione Savorito, e più precisamente nel bronx Faito di...

Blitz a Miano : trovati armi e droga nel regno dei Lo Russo : Un 19enne di Miano, Napoli, Angelo Pesacane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in seguito a ritrovamento nella sua abitazione di armi e droga. Sono stati i carabinieri del Vomero, del ...

Strade private illuminate a spese del Comune : Blitz nel Napoletano - eseguiti i distacchi : Undice Strade private, sempre illuminate, di giorni e di notte, e a pagare era il Comune di Calvizzano, da mesi retto da una triade commissariale dopo lo scioglimento per camorra.. La scoperta dei ...

Scuola - Blitz Nas nelle mense : topi e cibi scaduti - irregolare una su 3. Grillo : film dell'orrore : cibi scaduti, topi e parassiti: una mensa scolastica su 3 presenta irregolarità. Su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione...

Strasburgo - nuovo Blitz della polizia nel quartiere dell'attentatore : fermato un uomo vicino al killer : nuovo blitz della polizia a Strasburgo, nel quartiere Neudorf, dove abitava Cherif Chekatt, l'attentatore che ha aperto il fuoco al mercatino di Natale. Sarebbe stato fermato un...

Agenti sulle tracce di Cherif : Blitz nel quartiere Neudorf a Strasburgo : Un'imponente operazione di polizia è in corso nel quartiere Neudorf di Strasburgo, l'ultima zona in cui è stato visto Cherif Chekatt, ricercato per ll'attacco di martedì sera al mercatino di Natale della città.Le forze dell'ordine, sostenute dai corpi speciali del raid, procedono al momento a delle verifiche di un domicilio. Questa operazione, dunque, non avrebbe come obiettivo immediato il fermo di un sospetto. Sul posto numerosi veicoli della ...