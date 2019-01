Carlo Freccero | Le donne con il velo | se si danno anche una bella truccata | sono

RaiDue - Carlo Freccero cancella lo show di Luca e Paolo : Carlo Freccero, che proprio ieri ha iniziato la sua nuova avventura alla guida della seconda rete pubblica nazionale, oggi ha deciso di sostituire il programma del pre-serata di RaiDue dei due comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu "Quelli che dopo il Tg" con un nuovo programma basato sull'informazione. Ieri presentato il palinsesto La decisione presa da Freccero, secondo quanto affermano dall'opposizione e specialmente dalle file del ...

Clemente Mimun e Lucio Presta contro Carlo Freccero : "Non è tempo di guru" : L'eco della conferenza stampa di ieri del neo-direttore di Rai2 Carlo Freccero continua a risuonare, soprattutto sui social network. L'annuncio del desiderio di ristrutturare dalla testa ai piedi la seconda rete della televisione di stato, connesso inevitabilmente alla chiusura o allo slittamento verso altri lidi di alcune trasmissioni di successo che non sarebbero più in linea con i nuovi parametri editoriali, ha suscitato i commenti di ...

Tg2 - Carlo Freccero e Gennaro Sangiuliano lavorano al prolungamento dell'edizione delle 20.30 : Un palinsesto intoccabile e intoccato per anni, quello dell'informazione dei tg Rai . mentre intorno tutto cambiava, con il successo del tg di La7 e il consolidamento di una rete all-news come SkyTg24,...

I fatti vostri - GianCarlo Magalli dopo l'annuncio di Freccero : 'Chiudere il programma? Non è ufficiale' : Neanche il tempo di insediarsi e Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, ha già fatto capire che programmi come I fatti vostri condotto da Giancarlo Magalli sono destinati a chiudere i battenti, ...

Detto Fatto e I fatti Vostri a rischio chiusura - Carlo Freccero : «Sono programmi da Rai 1» : Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima confereza stampa da neo direttore di Rai 2, confermando tutte le attese. Senza peli sulla lingua ha parlato della sua nuova...

Carlo Freccero - l'idea grillina sulla Rai che fa irritare la Lega : una rubrica musulmana sulla tv di Stato : L'assalto alla Rai del Movimento Cinque Stelle è appena entrato nel vivo con l'insediamento in stile imperiale del nuovo direttore di Raidue, Carlo Freccero. Nel diluvio di epurazioni annunciate e ...

Carlo Freccero conferma Il Collegio 4? “La mia idea è di ambientarlo all’epoca del Fascismo” : Il Collegio 4 ci sarà? Così sembra o almeno si spera. Un neo direttore delirante o progetti seri e rivoluzionari in arrivo? Non si è capito molto durante la conferenza stampa di Carlo Freccero in cui si è cercato di alzare il velo sulla nuova Rai2 ma senza rinunciare ad alcuni punti cardini come Il Collegio. Il reality andrà in onda tra febbraio e marzo con la terza stagione che porterà il pubblico nel 1968 ma il neo direttore di Rai2 è già ...

Rai 2 - Carlo Freccero : "The Voice? Lo studio c'è - si andrà in onda il 9 aprile. Luttazzi? C'è un progetto per l'autunno" : Durante la giornata di oggi, Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha tenuto una conferenza stampa alla quale abbiamo presenziato anche noi di TvBlog.Durante la conferenza e nell'intervista rilasciata a TvBlog, Freccero aveva confermato il problema dello studio riguardante la nuova edizione di The Voice of Italy (che sarà condotta da Simona Ventura), aggiungendo che si sarebbe impegnato in prima linea per risolverlo.prosegui la letturaRai ...

La nuova Rai 2 di Carlo Freccero : fuori Detto fatto e I fatti vostri? : Carlo Freccero, il neo direttore di Rai 2, è pronto a rivoluzionare la seconda rete. Dal ritorno di Simona Ventura a quello di Daniele Luttazzi; dal nuovo talk serale di approfondimento alla chiusura (forse) di Detto fatto e I fatti Vostri, ecco tutte le novità annunciate dal nuovo direttore di rete. Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima conferenza stampa confermando tutte le attese. Dopo essere riuscito ad ...

Rai 2 : la rivoluzione di Carlo Freccero. Le novità e i programmi cancellati : Rai2 “La Rai ha un punto debole: l’approfondimento delle notizie del giorno. E’ una lacuna che deve essere colmata subito“. Questo è uno degli obiettivi principali che si è posto Carlo Freccero, direttore della seconda rete Rai. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, l’uomo ha parlato di come intende impostare il palinsesto del canale e, pur avendo dei limiti dettati dalla scadenza del suo mandato e ...

Carlo Freccero 'Detesto NCIS - meglio fiction italiane'. E il neodirettore di Rai 2 riporta Luttazzi sul piccolo schermo : A ruota libera, com'è nel suo stile, il direttore di Rai2 Carlo Freccero annuncia le novità della rete. Vuole puntare sull'informazione, ma il primo obiettivo è riaprire le porte della Rai alla satira.

Addio NCIS su Rai2? Il direttore Carlo Freccero detesta la serie - ma il suo non è un delirio sovranista (video) : Addio a NCIS su Rai2 spalmato a tutte le ore tra prime visioni e repliche: la serie non sparirà dal palinsesto della seconda rete Rai, ma la sua presenza sarà perlomeno mitigata, ha annunciato il direttore di Rai2 Carlo Freccero. In carica da meno di un mese - di ritorno alla guida di quella rete che alla fine degli anni Novanta sotto la sua direzione vantava la satira dei Guzzanti e Luttazzi (che tornerà in onda, ha annunciato), ...