Attacco hacker in Germania | online dati dei politici

Sventato un Attacco hacker ad aziende italiane di auto e moto : Cybersecurity (Getty Images) Ricorda la sigla di un taxi, invece Roma225 è il nome affibbiato dagli analisti delle società di cybesecurity Cybaze e Yoroi all’attacco malware sferrato pochi giorni prima di Natale ad almeno due aziende italiane del settore auto e moto. Un’incursione “enigmatica”, di cui gli esperti di sicurezza informatica hanno diffuso i dettagli in un rapporto pubblicato qualche giorno fa, svelando il malware, che ...

Attacco hacker «dall'estero» ai giornali Usa : Tra i primi ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i caporedattori dello sport del San Diego Union-Tribune, che giovedì sera non sono riusciti a trasmettere le loro pagine alla tipografia. Una volta appurato che si trattava non di un guasto ma di un virus, i tecnici hanno ...

Corea del Sud - Attacco hacker da Kim Jong-un?/ Rubati i nomi di mille disertori di Pyongyang : Circa mille nomi di fuggiaschi dalla Corea del Nord sono stai hackerati a Seul, il primo sospetto va alle autorità di Pyongyang

Attacco cibernetico alla Sanità : Hacker a caccia di dati per far guerra alla corruzione : La comunità degli Hacker di Anonymous Italia ha pensato bene di festeggiare il Natale carpendo i dati di diversi istituti sanitari, rendendo pubblici account, password e altri dati sensibili, mettendo ...

Saipem - in corso di ripristino operatività dopo Attacco hacker : Saipem ha fornito un aggiornamento sull'attacco informatico che ha colpito alcuni server del società, annunciato lunedì 10 dicembre 2018. L'attacco, che ha colpito i server basati nel Middle East, ...

USA sospettano governo cinese per Attacco hacker contro Marriott - : Il New York Times riporta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si appresta a rendere presto pubbliche nuove accuse contro persone sospettate di attività di pirateria informatica su ...

Marriot - hacker cinesi dietro Attacco : 4.30 Il cyberattacco al colosso alberghiero Marriott rientrava nell'ambito degli sforzi degli 007 cinesi di raccogliere informazioni sugli americani. Lo riporta il New York Times, secondo il quale gli hacker sono sospettati di aver agito per conto del Ministero della sicurezza dello stato cinese.Il diartimento di Giustizia si prepara a presentare nuove accuse nei confronti di hacker cinesi. L'amministrazione Trump sta valutando se rendere ...

È in atto un Attacco di hacker che fingono ricatti con materiali sessualmente espliciti : Finge un ricatto con materiali sessualmente espliciti, ma in realtà punta a infettare il computer della vittima rendendolo inaccessibile e sottraendo credenziali e informazioni dai browser. A scoprire ...

Il Partito Repubblicano statunitense ha subito un Attacco hacker prima delle elezioni di metà mandato : Il Partito Repubblicano statunitense ha detto di aver subito un attacco hacker prima delle elezioni di metà mandato e che sulla questione sta ora indagando l’FBI. La notizia è stata data martedì da un’agenzia di pubbliche relazioni e consulenza a

Attacco hacker a Quora - a rischio i dati di 100 mln utenti : Roma, 4 dic., askanews, - Quora, popolare sito web di domande e risposte, ha reso noto di aver subito un Attacco hacker che ha messo a rischio le credenziali di 100 milioni di utenti, su un totale di ...

Attacco hacker a Quora : a rischio 100 milioni di profili : screenshot it.Quora.com Il sito di domande e risposte Quora ha annunciato ai suoi utenti una compromissione dei dati a seguito di un accesso non autorizzato da parte di alcuni hacker. Questa violazione della sicurezza avrebbe compromesso i dati di circa 100 milioni di utenti. Nel comunicato sul blog del sito, Adam D’Angelo, amministratore delegato di Quora ha scritto: “Venerdì abbiamo scoperto che alcuni dati degli utenti sono stati compromessi ...

Attacco hacker alla piattaforma Quora. 100 milioni di utenti coinvolti : La piattaforma Quora, sito di domande e risposte (simile a Yahoo Answers), ha subito un Attacco informatico che ha esposto le credenziali di 100 milioni di utenti. Lo ha annunciato la stessa società, che ha spiegato come l'Attacco non sarà sottovalutato e ogni utente coinvolto riceverà un'email con ulteriori dettagli e consigli per mettere in sicurezza il proprio profilo.Gli autori dell'Attacco hanno potuto accedere a ...

Attacco hacker agli hotel Marriott : a rischio 500 milioni di ospiti : ... abbiamo preso provvedimenti per rimuoverla', ha denunciato la catena alberghiera più famosa al mondo. Nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di passaporto, data di nascita, arrivo e ...