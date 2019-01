: Svizzera,rogo in due case:nessun ferito - NotizieIN : Svizzera,rogo in due case:nessun ferito - TelevideoRai101 : Svizzera,rogo in due case:nessun ferito -

Un incendio si è sviluppato ieri sera a Zoldo Alto (Belluno) interessando due abitazioni, aggredite in modo esteso dalle fiamme. Difficile il lavoro per i vigili del fuoco che, assieme ai volontari hanno cercato innanzitutto di circoscrivere il, per evitare che si estendesse ad altrea persona è rimasta coivolta o ferita. Le duecolpite dall'incendio si trovano in via Mareson.Le operazioni di spegnimento proseguiranno nella notte.(Di venerdì 4 gennaio 2019)