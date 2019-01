Milan | un club ci prova per Kessie!

Milan - arriva la comunicazione del club a Higuain : Gonzalo Higuain rimarrà al Milan fino a giugno. Come racconta oggi il Corriere dello Sport , il Pipita è stato avvisato dalla società della decisione presa: niente Premier o altre soluzioni, si va avanti insieme fino alla prossima estate e Higuain non verrà considerato cedibile.

Milan - la richiesta di Fassone al club : 30 milioni di euro come risarcimento : L'ex ad dei rossoneri avrebbe chiesto 30 milioni al club tramite i propri legali. Probabile che Fassone punti a un accordo con la società. L'articolo Milan , la richiesta di Fassone al club : 30 milioni di euro come risarcimento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nel segno del grande jazz i live al Bonaventura Music Club : Giovanni Falzone Open Quartet - Milan o Post : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è libero , la prima consumazione costa 10 euro, ; per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.36556618, . Bonaventura Music ...

Il Milan riporta l'Uefa al Tas : "Il club esprime disappunto per la sentenza" : ... CFCB,, esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". Non resta che attendere il nuovo capitolo di questa telenovela. Gasport

Milan - Fassone : “Giornalisti pedinati? Il cda del club ne era al corrente” : Marco Fassone ha risposto alle accuse piovutegli addosso dopo che Repubblica ha fatto luce sulla vicenda dello spionaggio di alcuni giornalisti messo in atto dallo stesso ex ad Milan ista. Fassone afferma che della sua azione fossero al corrente tutti i massimi esponenti della società: “L’attività investigativa era nota all’intero cda del Milan . Quella decisione fu concordata e avallata dal consiglio d’amministrazione per rispondere a ...

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...