Maltempo | nel chietino i comuni attivano il Coc

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Non ha creato particolari problemi a Chieti la prima nevicata dell’anno, venuta giu’ intorno alle 6 e che ha prodotto un accumulo di pochissimi centimetri. Il Comune ha attivato il Coc, i mezzi del Piano neve, in azione gia’ dalla notte,hanno provveduto alla salatura delle strade e allo spazzamento. Transennate e chiuse al traffico dalla Polizia Municipale, come accade ogni volta che nevica, le strade in discesa. Un problema di viabilita’, legato all’intralcio provocato da alcune auto, e’ stato segnalato da Tua in tarda mattinata, lungo via Colonnetta: la societa’ di trasporto pubblico ha ovviato il problema con un istradamento alternativo in via Tricalle con navette per Pescara. Il servizio urbano curato dalla societa’ la Panoramica e’ stato regolare eccetto la linea che non scende in via Fieramosca, e le linee A e B che non ...