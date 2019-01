Nascondeva clandestini nei materassi | fuggito trafficante in Spagna

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Un nuovo ingegnoso sistema per favorire il superamento dei confini europei ed introdurvi clandestinamente stranieri è stato scoperto e sventato indagli uomini della Guardia Civil.I due extracomunitari, provenienti da paesi dell"Africa sub-Sahariana, sono stati individuati e tratti in arresto dalle guardie di frontiera grazie ad un posto di blocco. Il controllo era stato approntato tra il territorio della città autonoma spagnola di Melilla, situata sulla costa nordafricana, ed il Marocco.Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbe la prima volta in cui il sopra menzionato metodo viene scoperto dalle autorità di confine. Il timore è che da tempo i trafficanti di esseri umani avessero adottato questa strategia per favorire l"immigrazione clandestina, ragion per cui l"allarme e l"attenzione sulle nuove tattiche di introsione abusiva in Europa torna ad essere alto.Gli ...