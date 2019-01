Gennaio | il mese dei botti | comincia la Fiorentina con Muriel

Le uscite del mese di Gennaio - articolo : Il 2018 è ormai alle spalle e al di là delle bandiere i giocatori di tutto il mondo hanno potuto godersi giochi e novità davvero molto importanti per la nostra passione preferita. Con gennaio inizia un anno che potrebbe essere l'ultimo per PS4 e Xbox One, un anno che si prospetta potenzialmente ancora più ricco dei precedenti e già questo mese spara alcune cartucce davvero notevolissime.Bastano due nomi per capire che questo 2019 inizierà con il ...

Benvenuto Gennaio 2019 : ecco da cosa deriva il nome del primo mese dell’anno : Archiviato Dicembre e il 2018, è iniziato Gennaio e di conseguenza il 2019: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno ...

Oroscopo mese Gennaio 2019 - Il tuo oroscopo mensile - oggi.it : Rampanti anche nello sport, più saranno spericolati più li troverete gratificanti, nessun limite e tanto meno paura per voi condottieri scalpitanti, decisi a tenere il primato in vari campi. ...

Centro Guide Turismo - ecco il programma di iniziative per il mese di Gennaio : ... ' 4,50 anziché ' 9.00, , al Museo della SMI, al Campanile , ' 4,50 adulti; 3,50 bambini, , all'Altare Argenteo , ' 2,00 anziché ' 2,50, , agli spettacoli del Centro Culturale Il Funaro, ad una ...

Oroscopo del mese di Gennaio : decisioni per lo Scorpione - scintille in amore per Ariete : L’Oroscopo del mese di gennaio 2019 promette grandi novità e progetti degni di nota per molti segni. Il nuovo anno inizierà bene sul fronte amoroso per Ariete e in generale per i segni di Fuoco, mentre sul fronte del lavoro e degli affari andrà meglio al Toro e ai segni di Terra. Per tutti gli altri, a fare da padrone saranno i propositi innovativi e i progetti da avviare per il futuro. amore alla grande per Ariete, fortuna per Toro amore alla ...

Il colore del mese : un Gennaio bianco latte : Valentin YudashkinCaroline ConstasMiu MiuMarellaZaraLacosteLemaireMax & Co.Liu JoMax MaraGoldsignJimmy ChooCosAnrealageAlexander McQueenCelineH&MTWINSET MilanoNausheen Shah x Monica SordoSally LapointeMotiviTally WeijlGucciFalconeriBalenciagaAlexa ChungJacquemusDondupParoshStella McCartneyCatfeverLoeweDiorLovestoriesAlice + OliviaAtlantic Stars& Other StoriesAreaTrussardiGiorgio ArmaniSandro ...

Il meteo di Gennaio : dopo l'Epifania arriva il gelo - a fine mese prevista anche la neve : Il 2019 è sempre più vicino ed il mese di gennaio sta arrivando. In molti si chiedono come sarà il tempo dopo il primo dell'anno. Di seguito daremo un'occhiata alle temperature, alla possibilità di neve più o meno abbondante e a quanta pioggia potrebbe cadere....Continua a leggere

L'oroscopo di Gennaio : mese propizio per Cancro - Sagittario e Capricorno : Il primo mese del 2019 riserverà numerose sorprese e colpi di scena per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Sagittario ed Ariete. L'amore caratterizzerà in positivo questi trenta giorni dei segni zodiacali di Capricorno e Vergine. Lo zodiaco di gennaio, a causa anche della parziale dissonanza dei pianeti Giove e Venere, riserverà un periodo negativo per Pesci e Acquario. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...

Milano. Palazzina Liberty in musica : programmazione del mese di Gennaio 2019 : Il nuovo anno alla Palazzina Liberty si aprirà giovedì 10 gennaio, ore 20:30, con “Casa Schumann. Concerto n. 5”, interpreti

Maxi-adeguamento per i presidi : da Gennaio 460 euro in più al mese : Sotto l’albero di Natale arriva un gradito regalo per i 7.452 presidi italiani. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre all’Aran è stato firmato il nuovo contratto 2016-2018 che comporterà, per i dirigenti scolastici, un incremento lordo annuo di circa 11mila euro...

Oroscopo Gennaio - Ariete : aspetti positivi per tutto il mese - lavoro scoppiettante : A gennaio ci sarà Marte ad illuminare il segno dell'Ariete, e questo porterà tantissima positività che andrà incrementandosi per tutta la durata del mese. Il lavoro in particolare sarà scoppiettante e ricco di successi che saranno di grande aiuto alle finanze. Oltre ai desideri che verranno ampiamente realizzati, ci saranno dei problemi finalmente risolti entro gli ultimi giorni. Dovrebbero comunque prestare attenzione a dosare la loro ...

Maxi-adeguamento per i presidi : da Gennaio 460 euro in più al mese : Sotto l’albero di Natale arriva un gradito regalo per i 7.452 presidi italiani. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre all’Aran è stato firmato il nuovo contratto 2016-2018 che comporterà, per i dirigenti scolastici, un incremento lordo annuo di circa 11mila euro...

Oroscopo del mese di Gennaio - previsioni per i segni : opportunità per Vergine e Capricorno : L’Oroscopo di gennaio 2019 segnerà l’inizio di nuovi traguardi per molti dei segni zodiacali. Per alcuni l’anno nuovo partirà in sordina ma poi ci saranno tutte le occasioni per rimettersi in sesto. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per il mese più freddo e cupo dell’anno. Buoni propositi per i Gemelli Parte così così il nuovo anno per l’Ariete. Sarà un gennaio pieno di riflessioni in tutti i campi anche quello amoroso. Per chi vive ...

Anticipazioni 'Un Passo Dal Cielo 5' : dovrebbe tornare nel mese di Gennaio : Sale l'attesa da parte del pubblico per la messa in onda di 'Un Passo Dal Cielo 5', a due anni di distanza dal successo ottenuto con la quarta stagione che ha visto come protagonista Daniele Liotti, chiamato a sostituire Terence Hill. Cominciano dunque le prime indiscrezioni riguardo al periodo di messa in onda della serie capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori incoronando come coppia della fiction Liotti e Pilar ...