Fifa | Boban | ' Cori razzisti? Non si può fermare il calcio per un 1% di idioti Lo Stato

Mondiale per Club - parla Boban : “La Fifa lavora per apportare modifiche” : La FIFA, come confermato dal suo sottosegretario Zvonimir Boban, vuole modificare regolamento e caratteristiche del Mondiale per Club L'articolo Mondiale per Club, parla Boban: “La FIFA lavora per apportare modifiche” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.