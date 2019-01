Effetto Cristiano Ronaldo | Boban esalta il colpo della Juventus

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) “E’ ridicolo pensare che si possa comprare un giocatore solo per il suo valore commerciale, sarebbe la vittoria del business sul Calcio”. Sono le dichiarazioni riportate da Zvonimir, ex capitanoCroazia e oggi vicesegretario generaleFIFA, nel corso del suo intervento dal palco del Globe Soccer a Dubai. “Certo oggi il calcio è anche business, ma bisogna ricordarsi che quello che conta è la magia del gioco e deve essere mantenuta”, ha aggiunto. Sull’operazione: “Io credo che la parte sportiva sia prevalsa nell’operazione., se dopo porta anche appeal con il marketing è un qualcosa di più. La? Per quello che ha dimostrato è la favorita, poi bisogna vedere come se la giocherà contro le squadre grandissime. Quanto guadagna la Juve? E’ difficile parlare di percentuali, ma ...