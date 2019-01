Conte : "La flat tax non sarà mini I gilet gialli ci hanno indebolito" : Non sarà una mini flat tax, assicura Giuseppe Conte che rivendica per sé le due riforme cardine della manovra, quella del reddito di cittadinanza e di quota cento. Sulla flat tax, il presidente del Cosniglio spiega che "sarà del 15% fino a 65 mila euro e del 25 per cento fino a 100 mila euro. E' un esperimento importantissimo... Segui su affaritaliani.it

Laetitia Casta/ 'Sto con i gilet gialli : la mia è una vita di povertà e di proteste in piazza' : Laetitia Casta, si schiera al fianco dei gilet gialli e in una intervista a Liberation confida: 'La mia è una vita di povertà e di proteste in piazza'

In Italia arriva il partito dei gilet gialli? : I gilet gialli sbarcano in Italia e ben presto potrebbero diventare un vero e proprio partito. Il movimento che per settimane ha infiammato le strade di Parigi con la propria piattaforma di proposte anti-Macron ha ingolosito molti fin dal primo momento anche qui da noi, ottenendo gli endorsement di Potere al popolo e di Casapound, ma anche l'appoggio di esponenti di spicco del Movimento 5 stelle

Lascia M5S e fonda i 'gilet gialli' italiani registrato il marchio dei ribelli : ha deciso di Lasciare un movimento in cui non si riconosce più e di fondarne uno nuovo, ispirato a quello nato in Francia per contrastare le scelte di politica economica del presidente Emmanuel

Lascia M5s e fonda 'gilet gialli' : ... ha deciso di Lasciare un movimento in cui non si riconosce più e di fondarne uno nuovo, ispirato a quello nato in Francia per contrastare le scelte di politica economica del presidente Emmanuel ...

"5s-gilet gialli diversi dalla Lega Creeremo l'Europa del cittadino" : dalla fine dell'asse franco-tedesco al ruolo da protagonista dell'Italia, dalla Brexit ai gilet gialli, l'europarlamentare del M5s Ignazio Corrao analizza gli scenari in vista per l'Ue del 2019 in un'intervista ad Affaritaliani.it

Il fenomeno dei gilet gialli : Nei due ultimi mesi dell'anno, in Francia, il 'gilet giallo' è diventato il simbolo del malcontento dei cittadini per la politica sociale dell'esecutivo e l'incubo di Emmanuel Macron, accusato di essere il presidente dei ricchi. Il movimento, nato sul web in maniera spontanea, con un post su Facebook il 10 ottobre di ...

Protesta gilet gialli all'Aja - disordini : Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati all'Aja, in Olanda, durante il corteo dei 'gilet gialli' al quale hanno preso parte tra le 150 e le 200 persone. Gli agenti

Protesta dei gilet gialli all'Aja : scontri tra manifestanti e polizia : scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati all'Aja, in Olanda, durante il corteo dei ' gilet giallì al quale hanno preso parte tra le 150 e le 200 persone. Gli agenti a cavallo hanno ...

Protesta gilet gialli - ma numeri ridotti : Alcuni di loro hanno intonato slogan contro i giornalisti, accusati di minimizzare le proteste e favorire la politica del presidente Emmanuel Macron e i potentati economici. Ci sono stati anche

gilet gialli incendiano l'entrata della Banca di Francia a Rouen : I partecipanti del movimento di protesta dei Gilet gialli hanno dato fuoco all'ingresso dell'edificio della Banca di Francia nella città di Rouen, riporta la stazione radio Europe1 citando la

Non bastano i gilet gialli a tenere unito il fu Front National : Parigi. Nonostante i sondaggi in vista delle elezioni europee mostrino che Marine Le Pen e il suo Rassemblement National (Rn) siano i principali beneficiari delle proteste dei gilet gialli e del conseguente crollo di popolarità del presidente Macron, il clima che si respira all'interno del principal