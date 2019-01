12 tipi di allenamento basati sul segno zodiacale

vanityfair

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ariete - BoxeToro - CorsaGemelli - AerobicaCancro - Home FitnessLeone - ZumbaVergine - HIITBilancia - Antigravity YogaScorpione - CiclismoSagittario - Corsa (benefica)Capricorno - PalestraAcquario - EscursionismoPesci - Yoga e discipline orientaliIl 2019 è arrivato e con esso è arrivata la solita sensazione di onnipotenza, di poter riuscire a fare tutto, anche perdere quei dannati chili acquisiti da Natale all’Epifania. Molti invece si sentono già in affanno: il 2018 è sfuggito sotto mano e il 2019 sembra già correre per il distacco, con noi dietro in perenne rincorsa e con un fiatone da non credere.Anche se il 2018 ci ha insegnato che c’è molto nella vita che non può essere controllato, una cosa rimane a portata di mano di tutti: la nostra salute mentale e fisica. Quindi, iniziamo questo 2019 con il piede giusto e la giusta motivazione: abbiamo in mente di rimetterci in ...