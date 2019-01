Tutti i giorni festivi e i ponti del 2019

Polizia aerea - orario esteso Tutti i giorni dal primo gennaio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

"Nessuno si lascia a Natale!" La Provincia di Lecce vieta a Tutti di interrompere le storie d'amore nei giorni di festa : "Nessuno si lascia a Natale". Il consiglio a non interrompere le storie d'amore nei giorni di festa arriva dal Presidente della Provincia di Lecce.

Miracle tunes da domani mattina Tutti i giorni su Italia1 : Parte domani mattina alle ore 9:15 su Italia1 la serie in live action Miracle tunes, la prima realizzata tutta nel nostro continente. Miracle tunes racconta le avventure di Julie, interpretata da Giulia Sara Salemi, Emily, interpretata da Emily Shaqiri e Jasmine che ha il volto di Roberta Molinaro. Si tratta di tre giovani guerriere che lottano contro il male con la loro arte fatta di danza musica e canto.Ogni giorno, da domani e fino al ...

Le rimuovono Tutti denti in una volta sola - 49enne muore pochi giorni dopo : "Avevamo chiesto ai medici ci farlo un po' alla volta ma ci hanno detto di no" hanno spiegato i famigliari della donna, una disabile con problemi cerebrali, chiedendo di fare luce sull'operato dei dentisti.Continua a leggere

Il giro del mondo in 119 giorni in Crociera : ecco Tutti i DETTAGLI dell’attesissima World Cruise - ITINERARIO e PREZZI [VIDEO] : MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato e leader di mercato in Europa, Sud America, Sud Africa e Golfo Persico, annuncia oggi l’apertura delle vendite per l’attesissima World Cruise del 2021. L’irripetibile esperienza di una Crociera attorno al mondo – le cui edizioni 2019 e 2020 sono quasi sold out – vedrà gli ospiti imbarcarsi a bordo di MSC Poesia per un viaggio di 119 giorni con partenza il 5 gennaio 2021 da ...

“Dite Tutti i giorni ai figli che li amate” - la lettera del papà di Amelia morta a 7 anni : Il dolore e la voglia di ricordare la figlia di Corrano e Rossana, i genitori dei genitori della piccola Amelia, stroncata improvvisamente a soli 7 anni da una patologia dell'apparato intestinale di cui nessuno si era mai accorto. In suo onore hanno deciso di donare gli organi ma anche di fondare un'associazione per aiutare gli altri bimbi in difficoltà.Continua a leggere

Imbarazzo in diretta per Manuela Arcuri : "Mi lavo - giuro. Tutti i giorni" : Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e proprio alla conduttrice ha fatto delle rivelazioni esclusive sulla sua vita privata e professionale. Nella puntata del 28 novembre, ...

«Mi lavo - giuro - Tutti i giorni» - Manuela Arcuri in imbarazzo davanti a Caterina Balivo : FUNWEEK.IT - Anche Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 28 novembre: l'attrice originaria di Anagni si è raccontata attraverso una serie di oggetti in qualche modo legati ...

'Mi lavo - giuro - Tutti i giorni' - Manuela Arcuri in imbarazzo davanti a Caterina Balivo : FUNWEEK.IT - Anche Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 28 novembre: l'attrice originaria di Anagni si è raccontata attraverso una serie di oggetti...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Tutti in pista con le moto 2019 per due giorni di grande importanza - tra volti nuovi e cambi di casacca : Dopo la scorpacciata di pioggia del fine settimana, i piloti si preparano per la due-giorni di Test previsti a Valencia martedì 20 e mercoledì 21 (le previsioni meteo, state tranquilli, prevedono sole e buone temperature). Sono in arrivo 12 ore complessive (sei per giornata, suddivise in due turni da tre ore) di capitale importanza in vista della prossima annata. I piloti della motoGP, infatti, saranno impegnati sul tracciato intitolato a ...

Ponte Morandi - Bucci : “Stabilito il costo totale - Autostrade avrà 30 giorni per pagare. Collaborare conviene a Tutti” : “Sono contento per la legge 909 e per i circa 900 milioni che ci sono nella legge – ha iniziato così il suo intervento a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione dei Ponte Morandi Marco Bucci, che ha poi rassicurato – Confermo la data del 15 dicembre come inizio dei lavori per il Ponte. Penso che riusciremo a farcela”. Per quanto riguarda la situazione degli sfollati ha ...

Mel B : “Sniffavo coca Tutti i giorni” : Mel B, fresca di reunion con le sue amate Spice Girls, e finalmente felice dopo anni difficili, ha rivelato alcuni segreti sconvolgenti del suo (recente) passato nell’autobiografia Brutally Honest (“Brutalmente onesta”, ndr), i cui estratti sono pubblicati a puntate su The Sun on Sunday. La 43enne cantante, ex giudice di X Factor UK, ha infatti rivelato i dettagli della sua tormentata relazione con il produttore ...

Pensioni - tra pochi giorni arriva la tredicesima : occhio alle date (non le stesse per Tutti) : Pensioni dicembre 2018: arriva la tredicesima, oltre al "solito" assegno. Per ritirarla, alcuni pensionati dovranno...

Sara e Marti #LaNostraStoria da domani Tutti i giorni su Rai Gulp : Sara e Marti sono due sorelle adolescenti che si trasferiscono dalla grande Londra in un piccolo borgo umbro, ovvero Bevagna, cambiando radicalmente la loro vita. Il trasferimento avviene inoltre in un momento molto delicato della loro vita, ovvero durante l'ultimo anno delle scuole medie inferiori, un periodo particolarmente importante anche perchè si tratta dell'anno in cui sono previsti gli esami. Loro, abituate alla grande frenesia di ...