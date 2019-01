Torna Roberto Bolle con Danza Con Me su Rai Uno | ospiti e anticipazioni

optimaitalia

: Torna su @Rai1 #RobertoBolle con il suo grande show 'Danza con me', tra arte e ironia ? - RaiNews : Torna su @Rai1 #RobertoBolle con il suo grande show 'Danza con me', tra arte e ironia ? - OptiMagazine : Torna #RobertoBolle con #DanzaConMe su Rai Uno: ospiti e anticipazioni - vogue_italia : Roberto Bolle ?? torna stasera su RaiUno e insegna a ballare a tutti. Nell'attesa leggete la nostra intervista al fa… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Stasera 1 gennaio su Rai Uno,in prima serataconCon Me, il programma televisivo condotto dal ballerino.Dopo il grande successo dello scorso anno, con una puntata che ha segnato 4.860.000 spettatori e il 21,5% di share,salirà nuovamente sul palco di Rai Uno per una serata dedicata alla. Ballerà davanti al pubblico presente in studio, accompagnato di tanto in tanto dagliche si alterneranno durante il corso della puntata. Nel 2018Con Me è stato anche il vincitore del Rose D'Or come miglior programma di intrattenimento dell'anno in Europa, e anche quest'anno tornerà quindi in nomination per aggiudicarsi il grande premio.Lo scorso anno grandi nomi accanto al conduttore grandi nomi come Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Miriam Leone, Marco D’amore, Virginia Raffaele e Sting, e quest’anno non sarà da meno. Per questa sera, ad ...