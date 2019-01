Pensioni e reddito di cittadinanza in LdB2019 | proseguono le polemiche sulle misure

Reddito di cittadinanza - ecco i dettagli : al via da aprile - partecipa tutta la famiglia Pensioni - figli e bonus : cosa cambia : Partirà ad aprile e potrà essere elargito per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile dopo una sospensione. Sarà coinvolta nella valutazione tutta la famiglia: il Reddito massimo del nucleo non dovrà superare i 12.600 euro

Reddito di cittadinanza e aumento Pensioni minime : 7 scaglioni di rivalutazione assegni : Arriva anche dalla Camera in terza lettura il via libera alla legge di Bilancio 2019 contenente i provvedimenti chiave di riforma del settore previdenziale e del welfare. Il governo ha così ottenuto la fiducia sulla Manovra, con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Il 27 dicembre 2018 è stata emanato la circolare 122 dall’Istituto di Previdenza Sociale Italiano che ha ufficializzato le nuove cifre di pensione che gli italiani si troveranno con il ...

In attesa del Decreto su reddito e Pensioni - i dubbi Su iva - investimenti - imposte e imprese : Misure in chiaroscuro in attesa del Decreto legge che chiarirà le modalità di applicazione di reddito di cittadinanza e quota cento; nel prossimo triennio aumenterà infatti la pressione fiscale. ...

Pensioni anticipate e Reddito di cittadinanza : attesa per il maxidecreto di gennaio : Cresce l'attesa dei lavoratori per l'avvio delle misure inserite all'interno del cosiddetto "pacchetto Pensioni" e del Reddito di cittadinanza. Con l'approvazione definitiva della legge di bilancio 2019 i provvedimenti ottengono infatti il via libera dalla verifica parlamentare e tornano a diventare una prerogativa dell'esecutivo, che si dovrà occupare di renderli operativi. Nella pratica, il Governo si occuperà di inserire tutti i provvedimenti ...

Pensioni e reddito - pronti 13 miliardi. Ma cantiere ancora aperto : Un fatto è certo: la manovra per il 2019 è strana. La Legge di Bilancio mette sul terreno proposte con le quali il governo di turno guida il Paese. Già, ma verso dove? E a quale velocità? In estate si ...

Pensioni - flat tax - reddito e... Tutte le misure della manovra : Dalla riduzione dei fondi per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le Pensioni alla nuova clausola con gli aumenti Iva per il 2020 e 2021, frutto della lunga e difficile trattativa con l'Europa, dalla flat tax per gli autonomi al condono per chi e' in difficolta' economica, dalla web tax al rimborso per i risparmiatori truffati, dalle misure per la famiglia al pacchetto di novita' per le imprese e i Comuni Segui su ...

Quando arriveranno i decreti per quota 100 Pensioni e reddito di cittadinanza : L'approvazione definitiva della legge di bilancio libera le risorse per il primo superamento della legge Fornero con quota 100 pensioni e per il reddito di cittadinanza. Ora il Governo Conte potrà lavorare ai decreti legge specifici, che poi dovranno essere discussi e approvati nei due rami del Parlamento.Continua a leggere

Pensioni - quota100 : attesi i decreti - aumentano requisiti. Reddito cittadinanza nel 2019 : Il Senato ha dato il suo benestare per la manovra finanziaria che sarà attiva dal gennaio 2019. Diversi pareri contrastanti poiché quanto attuato viene ritenuto penalizzante per la previdenza sociale. Facciamo riferimento alla possibilità dell' uscita anticipata con Quota 100 al fine di relegare la Riforma Fornero e dell'obiettivo che il M5S si è posto: il Reddito di cittadinanza. Va specificato che saranno applicate modifiche ai requisiti ...

Legge di bilancio - tra Pensioni e reddito il derby lo vince la Lega : Il maxiemendamento alla manovra ha cambiato il quadro in maniera sostanziale. Nel primo triennio si spenderanno per le nuove pensioni anticipate circa 21 miliardi in termini cumulati, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza ci si fermerà a 17 miliardi (aggiuntivi delle risorse già previste per il Rei, il reddito d’inclusione)...

MANOVRA/ Pensioni e reddito di cittadinanza - i numeri mettono già in crisi il Governo : La Legge di bilancio approda alla Camera per riprendere il suo iter parlamentare. Ancora fanno discutere i provvedimenti del Governo

Pensioni Quota 100 con decreto entro il 12 gennaio - su Reddito di cittadinanza no ai furbi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 dicembre 2018 vedono proseguire il dibattito tecnico sull'avvio delle nuove misure di riforma del settore, a partire dal decreto per la Quota 100 che prenderà forma entro la prima metà del mese di gennaio. Nel frattempo dal Governo arrivano nuovi commenti in merito ai meccanismi di funzionamento del Reddito di cittadinanza e della flessibilità in uscita, mentre i sindacati esprimono forti critiche ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - condono - ecotassa : ecco le misure che ci riguardano : Approvato a Palazzo Madama il maxiemendamento con tutte le misure della manovra. La legge di Bilancio passa ora alla Camera dove sarà votata tra il 27 e il 29 dicembre. Considerati i numeri sui quali può contare il governo a Montecitorio, viaggiano verso il traguardo i capisaldi della manovra ma con risorse alleggerite (3,9 miliardi per Quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza) dopo la trattativa con la Commissione europea. Quota ...