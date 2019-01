ATP Pune – Esordio positivo per Bolelli : regolato Istomin in due set : Simne Bolelli sorride al torneo ATP di Pune : battuto in due set l’uzbeko Istomin Il 2019 inizia col sorriso per Simone Bolelli : il tennista italiano ha conquistato la sua prima vittoria dell’anno all’ Esordio nel torneo Atp Pune , in corso sui campi in cemento della città indiana. Bolelli ha regolato il suo avversario, l’uzbeko Istomin , in due set, con un doppio 6-4, dopo un’ora e 23 minuti di gioco. Il tennista ...

Tennis – ATP di Pune : esordio positivo per Bolelli nelle qualificazioni - l’azzurro supera Schnur in due set : Buona la prima per Simone Bolelli nel torneo indiano, niente da fare per il canadese Schnur che si arrende in due set Ottima vittoria per Simone Bolelli nelle qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari), in corso a Pune, in India. Il giocatore azzurro, attualmente numero 145 del ranking ATP, ha battuto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), in un’ora e 35 minuti, il canadese Brayden ...