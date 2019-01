Ancora sangue sulla statale 162 | ventunenne travolto e ucciso

Femminicidi in Sardegna e Calabria : Ancora sangue - due giovani donne uccise 'per amore' : ancora sangue, due giovani donne sono state uccise a causa della follia di qualcuno che diceva di amarle. Nel caso della giovane donna sarda assassinata, Michela Fiori, il marito Marcello Tilloca, un imbianchino di 42 anni si è recato dai carabinieri insieme al suo avvocato per costituirsi, raccontando agli inquirenti di averla strangolata nella casa in cui vivevano. L'altro bagno di sangue odierno è avvenuto in Calabria e a perdere la vita sono ...