Un anno di calcio | la Juventus piazza il colpo del secolo | CR7 è bianconero

Un anno di sport - non solo gioie : la morte di Astori ha sconvolto il mondo del calcio : Si è concluso un anno di sport, emozioni e gioie ma anche dolori. E’ stato un anno triste e soprattutto per la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato senza vita alla vigilia della gara di campionato contro l’Udinese. Dopo l’ultima perizia è emersa una patologia cardiaca, si tratta di una malattia ‘invisibile’ e che non dà alcun preavviso. Astori era solo in stanza, forse l’aiuto di ...

L'anno del calcio internazionale si apre con il Globe Soccer a Dubai : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo il 4 gennaio 2010. ...

Calcio - Scarpa d’Oro 2019 : la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa - tutti i gol e i punti. Che lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo : La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati ...

Chiese tardi la sua vincita al Totocalcio - gli danno i soldi dopo 13 anni : Aveva azzeccato nove risultati in schedina , ma se n'era accorto troppo tardi e il premio gli era stato negato. Oggi però potrà incassare quei soldi al termine di una battaglia legale durata 13 anni. ...

Calciomercato Bologna - boom per gennaio : i primi due colpi vanno in porto : Calciomercato Bologna, il patron Saputo è pronto a metter mano al portafogli dopo l’inizio di stagione non positivo Roberto Soriano e Nicola Sansone saranno, secondo Skysport, i primi due acquisti del mercato di gennaio del Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi, che sarà riconfermato anche dopo la sconfitta di Napoli, subirà un notevole scossone dal mercato, con diversi acquisti in arrivo. Sansone per l’attacco e Soriano per il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...

Inter-Napoli - hanno sbagliato tutti : 10 errori che avvelenano il calcio : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte». A noi piacerebbe avere un'altra risposta: ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata Serie A 2018/2019 : Fine anno senza botti : I nostri Consigli per la 19^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ultime scaramucce prima dell’apertura del mercato invernale, flagello per le vostre rose. Il diciannovesimo turno si presenta poco entusiasmante per i fantaallenatori. Attacchi in crisi, allenatori in bilico, muscoli appesantiti dal turno infrasettimanale, diverse sfide naturalmente destinate allo zero a zero. Si ...

Calciomercato Lazio - i desideri di Inzaghi per l’anno che verrà : Calciomercato Lazio – Nei sogni di Inzaghi, dopo il tentativo fatto (ancora non tramontato, ndr) per Darmian del Manchester United, spunta un nuovo nome. La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano […] L'articolo ...

Serie A Story. Stagione 2004-05 : la Juve torna a trionfare e dominare con Capello - ma lo scudetto viene revocato l’anno successivo causa Calciopoli : Sta per terminare il girone di ritorno della Serie A 2018-19 e noi riprendiamo dopo diverse settimane il nostro viaggio all’interno della storia del massimo campionato calcistico italiano. Estate 2004: il calcio italiano si avvicina alla sua prima, rivoluzionaria, Stagione di Serie A con 20 squadre (la Serie B diminuisce a 22, con tre retrocessioni dalla A, tre promozioni in A dalla B di cui una via play-off tranne in caso di largo distacco tra ...

Calcio - Ranking FIFA 2018 : il Belgio chiude l’anno al comando - Italia diciottesima : La FIFA (Federation Internationale de Football Association) ha pubblicato il Ranking per Nazioni aggiornato con cui si concluderà il 2018. Il Belgio chiude l’annata al comando con 1727 punti, nonostante la beffarda sconfitta subita contro la Svizzera che gli ha impedito l’accesso alle Final Four di Nations League. Alle sue spalle si posiziona la Francia campione del mondo, con 1726 punti, seguita dal Brasile con 1676. Quarto posto ...

Addio al Totocalcio : l'ultimo anno ha incassato una miseria : ... il 5% è il compenso per il concessionario; l'8% sarà riconosciuto a titolo di aggio per il punto vendita; il 12% andrà alla società Sport e Salute Sp; il 75% sarà restituito in vincite, rispetto ...

Manovra - addio a Totocalcio e Totogol : saranno sostituiti da un concorso unico : Tra gli emendamenti alla Manovra è prevista anche una riforma dei “concorsi pronostici sportivi”. La norma prevederebbe una deroga al divieto di pubblicità per il rilancio