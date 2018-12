Un 2018 in bicicletta

ilfoglio

: RT @benzinazero: L’Italia è il paese con più morti in bicicletta per km percorso. È anche il paese con più automobili. Facciamo 2+2… https:… - Rocco_mitico : RT @benzinazero: L’Italia è il paese con più morti in bicicletta per km percorso. È anche il paese con più automobili. Facciamo 2+2… https:… - Sbandot : RT @benzinazero: L’Italia è il paese con più morti in bicicletta per km percorso. È anche il paese con più automobili. Facciamo 2+2… https:… - BiciLive : RT @benzinazero: L’Italia è il paese con più morti in bicicletta per km percorso. È anche il paese con più automobili. Facciamo 2+2… https:… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) A ripensar quel che è stato appaiono fughe come da un bel po' non se ne vedevano, azioni che ne ricordano d'antiche, come se, a poco a poco, il ciclismo si stesse pentendo della modernità e si concedesse più di qualche excursus nostalgico. Quello che abbiamo visto è stato unsicuramente non ban