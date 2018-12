Ranking Wta | Simona Halep numero uno | Giorgi 26esima

Atp e Wta : ecco il Ranking finale del 2018 : ROMA - L'ultima classifica dell'anno 2018 pubblicata oggi dall'Atp e dalla Wta certifica in maniera definitiva le posizioni dei migliori tennisti mondiali, già pronti alla nuova stagione, al via ...

Tennis - Ranking Wta (17 dicembre) : Simona Halep comanda - Camila Giorgi la migliore italiana - perde posizioni Sara Errani : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking WTA. Dopo la conclusione e la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, la graduatoria delle migliori giocatrici è diventata definitiva in questo 2018. Simona Halep, dunque, rimane in vetta per la 43esima settimana consecutiva (la 59esima complessiva). La 27enne rumena, condizionata da un problema alla schiena nell’ultima parte di stagione, ha conservato ...

Tennis - Dall'abbigliamento al Ranking protetto : ecco come cambiano le regole WTA : La WTA annuncia nuove regole: Dall'abbigliamento al ranking protetto in caso di maternità o infortunio, passando per le regolamentazioni sul prize money, ecco come cambiano le norme del Tennis ...

Tennis – Dall’abbigliamento al Ranking protetto : ecco come cambiano le regole WTA : La WTA annuncia nuove regole: dall’abbigliamento al ranking protetto in caso di maternità o infortunio, passando per le regolamentazioni sul prize money, ecco come cambiano le norme del Tennis femminile In vista della stagione 2019, la WTA ha discusso sul possibile cambiamento di alcune norme del regolamento, arrivando alla modifica di alcuni punti che, in passato, avevano generato qualche polemica. I principali cambiamenti ...

Tennis - Ranking Wta (29 ottobre) : Simone Halep chiude al comando - Svitolina quarta. Camila Giorgi 26^ : Si è conclusa la stagione internazionale del grande Tennis femminile con la disputa delle WTA Finals vinte da Elina Svitolina che ha rivoluzionato anche il Ranking WTA aggiornato a lunedì 29 ottobre. L’ucraina è infatti balzata in quarta posizione (5350 punti) scavalcando così la giapponese Naomi Osaka che perde una posizione (quinta con 5115) mentre la ceca Petra Kvitova scivola di due piazze (settima, 4630). Al comando rimane la rumena ...