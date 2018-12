Omicidi e indagini del 2018 | la cronaca più seguita

Omicidio Pesaro. Proseguono le indagini di Procura e Distrettuale Antimafia - il sindaco Ricci : "Non è giusto che una città venga sconvolta ... : Un'esecuzione di stampo 'ndranghetista nel centro storico di Pesaro. E' la pista privilegiata dagli investigatori per l'uccisione di Marcello Bruzzese, 51 anni, originario della Calabria, fratello di ...

Trentenne morto in Valmalenco - indagini aperte anche sull’ipotesi di Omicidio : L’indagine sulla morte di Mattia Mingarelli, il 30enne scomparso misteriosamente in Valmalenco lo scorso 7 dicembre e ritrovato ieri senza vita in un bosco, continua senza sosta. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna ipotesi. È possibile che il decesso sia imputabile a una disgrazia durante l’escursione del giovane comasco o a un suo impr...

Trentenne morto in Valmalenco - indagini aperte anche sull’ipotesi di Omicidio : I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio hanno presidiato per l’intera notte, con una potente fotocellula, l’intera area della ski-area Palù-Chiesa in Valmalenco dove nel tardo pomeriggio di ieri alcuni sciatori hanno avvistato, nel vicino bosco, confinante con le piste, una sagoma che si è poi rivelata essere il corpo senza vita del 3...

Davide Astori - due medici indagati per Omicidio colposo/ Firenze - indagini dopo l'ultima perizia della Procura : Davide Astori, due medici indagati per la morte: accusa di omicidio colposo. Anomalie negli esami per le prove da sforzo: doveva essere fermato?

Shock Astori - clamorosa svolta nelle indagini : due medici indagati per Omicidio colposo! : MORTE Astori – E’ passato diverso tempo dalla morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, una notizia che ha sconvolto non solo i compagni di squadra della Fiorentina ma tutto il mondo del calcio. Adesso a distanza di 10 mesi una nuova notizia Shock che rischia di ribaltare le prime convinzioni. Prima della morte i campanelli d’allarme avevano suonato per ben due volte, gli elettrocardiogrammi a cui era stato ...

Shock Astori - clamorosa svolta nelle indagini : due medici indagati di Omicidio colposo! : MORTE Astori – E’ passato diverso tempo dalla morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, una notizia che ha sconvolto non solo i compagni di squadra della Fiorentina ma tutto il mondo del calcio. Adesso a distanza di 10 mesi una nuova notizia Shock che rischia di ribaltare le prime convinzioni. Prima della morte i campanelli d’allarme avevano suonato per ben due volte, gli elettrocardiogrammi a cui era stato ...

Nero a Metà - anticipazioni quarta puntata : le indagini su un Omicidio in una gioielleria : Lunedì 10 dicembre va in onda su Rai Uno la quarta puntata della fiction 'Nero a Metà' che sta ottenendo un buon successo per quanto riguarda il livello degli ascolti. D'altronde Claudio Amendola è uno degli attori più amati e apprezzati dai milioni di telespettatori italiani che l’hanno sempre seguito nel corso delle varie serie televisive in cui è stato protagonista. I primi tre appuntamenti con "Nero a Metà", andati in onda nelle scorse ...

Lokomotiv Mosca - morto Alexey Lomakin a 18 anni/ Ultime notizie : Omicidio o incidente? Indagini in corso - IlSussidiario.net : Lokomotiv Mosca, morto Alexey Lomakin: il centrocampista 18enne era scomparso. Indagini in corso sul decesso: omicidio o incidente?

Morte del Dj Ivan Ciullo : i difensori chiedono la riapertura indagini con l'accusa di Omicidio : In mattinata, la madre, i difensori e i periti di parte si sono recati in Tribunale per ribadire che la loro battaglia giudiziaria continua.

Omicidio Regeni - la Procura di Roma accelera le indagini : “Presto i primi indagati” : La Procura di Roma ha reso noto che formalizzerà a breve l'iscrizione di alcune persone sul registro degli indagati in relazione al sequestro, alla tortura e all'uccisione di Giulio Regeni, avvenuta nel febbraio del 2016 al Cairo. Si tratterebbe di poliziotti e 007 egiziani identificati dai Ros e dallo Sco e che potrebbero aver avuto un ruolo chiave nell'attività di depistaggio.Continua a leggere

Chiuse le indagini su Rigopiano - in 25 a processo per Omicidio e disastro : Pescara, 26 nov., askanews, - Chiuse le indagini sul crollo dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, nel quale persero la vita 29 persone. La Procura di Pescara ha chiesto il ...

Tentato Omicidio di Arturo - nuove indagini sul coinvolgimento di un 12enne : La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha disposto e fatto eseguire ulteriori indagini sul coinvolgimento di un 12enne nel Tentato omicidio di Arturo, il 17enne...

Omicidio di Seriate - chiuse le indagini Il marito resta l'unico sospettato : L'annuncio è arrivato giovedì 1 novembre nel corso della prima giornata del Ski Pass Modena, il festival che apre la nuova stagione degli sport invernali. 1 NOVEMBRE 1 " Pedoni e ciclisti di frodo ...

Roma - Omicidio Desirée : gip : "Le mentirono sul mix fatale". Indagini su rete pusher : Si indaga anche sulle persone che erano nello stabile di dei Lucani e che avrebbero visto la ragazza stare male e non chiamarono i soccorsi.