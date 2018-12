M5S | Fattori ' De Falco Temevano sua capacità di leadership Anche io voglio essere

"Se mi cacciano faccio ricorso e chiedo io 100mila euro - oltre ai danni biologici e penali". La Fattori - M5S - sulle barricate : Elena Fattori, senatrice M5s che vorrebbe lottare per i principi originari del Movimento per questo derubricata nel ruolo di dissidente, ci tiene a precisare, parlando al Corriere della sera, che lei ieri non ha votato il decreto Genova perché stava male. "Avrei tanto voluto esserci al Senato per il voto sul decreto Genova e Ischia». Anche se avrebbe votato contro, come precisa.«La questione del condono di Ischia la sapete. ...

M5S - esplode il caso ribelli. Fattori : «Terrorismo psicologico». De Falco : «Io coerente» : Il grande squallore della politica del passato era quello di sentire promesse che poi non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi, economici, mediatici, ideologici, ...

Dl Genova - nel M5S il caso De Falco. Buffagni : “Se non si trova - vada a casa”. Fattori : “Clima da terrorismo psicologico” : “Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco”. E ancora: “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa“. Il day after della prima sconfitta parlamentare del governo M5s – Lega si apre con un solo uomo al centro della scena: il senatore Gregorio De Falco. Non potrebbe essere altrimenti visto che il capitano – noto alle ...

Fattori : in M5S clima di terrorismo psicologico e antidemocratico : Roma, 14 nov., askanews, - "Un sentito grazie ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia". ...

M5S si spacca - Fattori sta con De Falco e Nugnes : "C'è un clima di terrorismo psicologico" : Hanno votato in dissenso e la loro posizione è all'esame dei probiviri, che potrebbero decretarne l'espulsione. Gregorio De Falco e Paola Nugnes sono i responsabili della scivolata della maggioranza in Commissione al Senato sul decreto Genova e, a detta dei 5 Stelle, la pagheranno. Elena Fattori, un'altra dei dissidenti del Movimento, li ringrazia pubblicamente su Facebook per il loro "coraggio", denunciando "un clima di terrorismo ...

Libertà di stampa - i giornalisti : basta attacchi Fattori (M5S) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici 5 Stelle|Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio, Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...». Di Maio aggiusta il tiro: «Un tavolo per migliorare le condizioni dei giornalisti sottopagati»

