La previsione di Isaac Asimov per il 2019 - fatta 35 anni fa : Il 31 dicembre del 1983, Isaac Asimov raccontò sulle pagine del Toronto Stars come sarebbe stato il mondo nel 2019. Al più grande scrittore di fantascienza (ma non dimentichiamo che fu anche un notevolissimo divulgatore scientifico) non fu affidata una data casuale. Il quotidiano canadese, in all’interno di un progetto più ampio, lo invitò a ripercorrere quello che, in forma di romanzo, aveva fatto George ...