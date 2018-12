Esplode bomba carta | paura a Napoli

Egitto - bomba Esplode al passaggio di un bus turistico : tre morti : Nessuno dei feriti è in pericolo di vita - Il governo precisa che a bordo del bus viaggiavano 14 turisti, tutti vietnamiti, e i feriti sono 10 turisti e due egiziani, cioè conducente del bus e il ...

Egitto - bomba alle Piramidi : Esplode bus turistico - 2 morti e 10 feriti : Un pullman turistico è stato coinvolto in un'esplosione a Giza, nei pressi delle Piramidi . Lo riferisce Al Arabiya: due morti . È stata una bomba sul ciglio della strada a provocare l'esplosione. Le ...

Somalia - Esplode autobomba : sei morti : 10.20 Un attacco kamikaze a Mogadiscio, vicino al palazzo presidenziale,ha causato almeno 6 morti e 13 feriti. Le vittime sono militari, ma anche civili.Ad esplode re è stata un' autobomba . Poco dopo si è sentita una seconda esplosione nelle vicinanze e si è levata una colonna di fumo. Al momento non ci sono state rivendicazioni.

Notte di terrore nel Napoletano : bomba carta Esplode nel condominio : Una bomba carta è stata fatta esplode re la scorsa Notte , intorno alle 3, in un edificio del complesso ex legge 219 a Castello di Cisterna, nel Napoletano . L'ordigno, piazzato al quarto piano, ha ...

Bomba Esplode in cortile casa Nuorese : ANSA, - NUORO, 6 DIC - Un ordigno è esploso la notte scorsa la notte scorsa a Torpè, nel Nuorese , e un'altro è stato ritrovato, inesploso ma potenzialmente attivo, all'interno di un cortile di un'...

Corato - bomba artigianale Esplode nella notte : salta in aria l'auto di un carabiniere : E' di un militare in servizio ad Andria la Nissan Micra distrutta: il boato ha svegliato l'intero paese. Nei giorni scorsi il sequestro di 10 chili di tritolo e l'attentato incendiario contro un altro carabiniere

Francia - si è arresto gilet giallo che minacciava far Esplodere bomba | : L'individuo si era asserragliato in un autolavaggio ad Angers, ovest della Francia. Aveva chiesto che i rappresentanti della protesta in corso vengano ascoltati dal presidente. Poi avrebbe affermato ...