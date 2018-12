Televisione | ecco i dieci programmi più visti del 2018

Portobello e l'amore gay : ecco perché Antonella Clerici ieri ha scritto una bella pagina di Televisione : Lo avevamo annunciato da queste colonne digitali: nel corso della quinta puntata di Portobello andata in onda ieri su Rai1, il 27enne Alessio è stato l'inserzionista della rubrica Fiori d'arancio, allo scopo di cercare l'amore. Finora lo spazio per cuori solitari aveva dato spazio a persone eterosessuali, mentre ieri Alessio era alla ricerca di un uomo.Sorprende la linea narrativa che è stata scelta per raccontare la sua storia: nel corso del ...

Elisa Isoardi fa le condoglianze ad Anna Moroni che intanto cucina su Rete4 : “distorsioni” della Televisione. Ecco come mai : “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo”, le parole in diretta di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco non passano inosservate. Un saluto tanto affettuoso quanto improvviso nei confronti della cuoca che dopo quasi vent’anni ha salutato il cooking show di Rai1. Il motivo è legato al lutto personale che ha colpito ...

Paolo Bonolis tra i più pagati della Televisione italiana : ecco quanto guadagna all'anno : FUNWEEK.IT - Pare proprio che sia Paolo Bonolis il Paperon de Paperoni della televisione italiana e figuri al primo posto nella classifica dei conduttori più pagati: quanto guadagna il presentatore di ...

Ducati – Il Rimini Street Food sbarca in Televisione : ecco come seguire la prima guida di cibi da strada : Rimini Street Food diventa un format televisivo trasmesso su Food Network/Discovery (canale 33 del digitale terrestre). Ducati protagonista dei quattro appuntamenti in onda dal 18 novembre Rimini Street Food, la prima guida al cibo di strada, diventa un format televisivo che andrà in onda in quattro appuntamenti su Food Network, il nuovo canale 33 del digitale terrestre, interamente dedicato al mondo del Food. Si inizia il 18 novembre con ...