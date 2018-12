Per la Gazzetta “a Napoli le curve si sono astenute dall’omaggio a Koulibaly”

Manovra - oggi il via libera finale. Corsa Per la pubblicazione in Gazzetta entro domani : È in corso la seduta dell’Aula di Montecitorio che darà il via libera finale alla Manovra 2019. Nonostante le proteste dell’opposizione per l’esiguità dei tempi di dibattito riservati al Parlamento, oggi l’approvazione definitiva non è in discussione. Per evitare che il Paese piombi nello spettro dell’esercizio provvisorio bisogna assicurare che la Manovra sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro ...

La Gazzetta del Mezzogiorno - un appello Per salvarla : prenotate la copia del 29 dicembre : Quello de La Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata è il primo caso nel quale un giornale che ha 130 anni (appena compiuti) rischia di finire nel baratro perché la maggioranza del suo pacchetto azionario è stata sequestrata e confiscata. Come qualcuno ricorderà, l’azionista di maggioranza Mario Ciancio Sanfilippo è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. E alla Gazzetta sono arrivati dei commissari che evidentemente ...

Gazzetta : rinnovo contratto monstre Per Koulibaly - sei milioni : Più di Bonucci La notizia è rimbalzata ieri, lanciata dall’agenzia Tmw. Non tutti i quotidiani la riprendono. La Gazzetta sì. Con un articolo a firma Carlo Laudisa. Che scrive di una cifra monstre per l’Italia e per un difensore che gioca in Italia: sei milioni di euro l’anno, bonus compresi, per Kalidou Koulibaly il calciatore leader di questo Napoli. L’unico che Ancelotti ha schierato sempre titolare in ogni partita ...

Gazzetta : dubbio Meret Per Napoli-Spal - ha fastidi alla spalla : Dopo l’esordio col Frosinone La partita giocata contro il Frosinone sembrava aver restituito Alex Meret al Napoli. Ora, invece, la situazione sembra essere destinata a cambiare di nuovo. Quantomeno, questo è il racconto della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giovane portiere friulano sarebbe il protagonista di un «mistero». Leggiamo: «C’è un dubbio, però, ed è legato alle condizioni fisiche di Meret.. Anche adesso, ...

Gazzetta : Var - richieste dall’Italia Per cambiare il protocollo : Punto di riferimento Lo scrive chiaramente anche la Gazzetta: «È un paradosso come nei giorni della polemica sul Var gli arbitri italiani siano tra i più richiesti all’estero». Il pretesto per scrivere questa frase è la designazione di Rocchi per Al Ain-River Plate, semifinale del Mondiale per Club. E poi c’è il Var, appunto, adottato praticamente da tutti i campionati del mondo in virtù del successo della sperimentazione in Serie A. ...

Gazzetta : Napoli-Frosinone - chance Per Meret? : Spifferi da Castel Volturno Forse stavolta ci siamo davvero. C’è concordanza di fonti, per cui Alex Meret potrebbe esordire con la maglia del Napoli. Domani c’è il match contro il Frosinone, una partita importante ma sicuramente meno “complessa” di Liverpool-Napoli, in programma martedì sera. E allora potrebbe essere finalmente arrivato il momento di buttarsi alle spalle l’infortunio al secondo giorno di ritiro. Lo ...

Altobelli contro la Gazzetta : «Perché la foto con la maglia della Juve?» - FOTO : Polemica tra Spillo Altobelli e la Gazzetta dello Sport per una FOTO con la maglia della Juventus. Ecco le parole dell'ex attaccante

Gazzetta : asse Agnelli-Ceferin - ecco la SuPer-Champions : L’articolo della Gazzetta Progetto di Super-Champions. È il compromesso a metà strada tra il modello attuale e la “minaccia” di Superlega con cui il calcio europeo convive da tempo. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina raccoglie le ultime notizie sul caso, partendo dal nuovo asse Agnelli-Ceferin. Ovvero, i due boss al centro del ring, da una parte l’Eca e i diritti dei top club e dall’altra la Uefa e il ...

Frosinone - Ciofani a Fantagazzetta : “Sto ancora recuPerando” : Frosinone, Ciofani SULLA VIA DEL RECUPERO – Dopo diversi infortuni che hanno rallentato la sua crescita, oltre ad averlo tenuto fuori dai campo, Daniel Ciofani è pronto a riprendersi Frosinone e il Frosinone. Il giocatore di Longo, intervistato dai colleghi di Fantagazzetta, ha parlato del suo recupero: “Manca ancora qualcosina, ma quello che ho subito […] L'articolo Frosinone, Ciofani a Fantagazzetta: “Sto ancora ...

Maltempo : pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stato d’emergenza Per 11 regioni : La delibera del Consiglio dei Ministri, datata 8 novembre, sulla dichiarazione dello stato di emergenza “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano” è stata pubblicata in Gazzetta ...