Guess My Age | Papi riparte con Giulia De Lellis e Marco Carta

Enrico Papi in prima tv assoluta con la nuova edizione Vip di “Guess my Age – Indovina l’età” : L’access prime time di TV8 capitanato con successo da Enrico Papi è confermato anche per il 2019. Da martedì 1° gennaio 2019 alle ore 20.30 al via le nuove puntate in prima tv assoluta di Guess my Age – Indovina l’età. Il programma ha una sola regola: Indovinare l’età di 7 sconosciuti. E, nelle prime 9 puntate, si conferma la formula inserita in questa nuova stagione: il concorrente in gara, infatti, sarà affiancato da un partner celebre che, ...