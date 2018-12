Lara Zorzetto contro Deianira Marzano | Audio non contestualizzati

blogo

(Di sabato 29 dicembre 2018)Dopo le rivelazioni die la pubblicazione di alcuniprivati,ha deciso di fornire la propria versione dei fatti su quello che è davvero accaduto prima, durante e dopo 'Temptation Island' tra lei e l'ormai ex fidanzato Michael De Giorgio. La ragazza è stanca, a distanza di tempo, di essere oggetto di continue critiche, minacce nella vita di tutti i giorni. Vuole porre un freno a tutto ciò per timore che la situazione possa degenerare definitivamente: Noto che a distanza di circa sette mesi ci sono persone che continuano a parlare di Temptation Island. Questo succede anche con deglimiei non, messi tra l’altro in un momento di rabbia. Sfido chiunque appresa una notizia simile come successo a me, si metta a ridere e scherzare. Non sono d’accordo per utilizzare i social in questo modo andando a denigrare gli ...