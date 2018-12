ilgiornale

: Gialloverdi in crisi. Popolarità a picco - carmelomusicsax : Gialloverdi in crisi. Popolarità a picco - anielloforino : Se #Salvini non stacca presto la spina a questo governo di cialtroni e incompetenti colera a picco con esso! - ugozagarella : Gialloverdi in crisi. Popolarità a picco -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Negli anni d'oro della Prima Repubblica, Arnaldo Forlani si schermiva con i cronisti con una celeberrima frase: "Potrei parlare per ore senza dir nulla". Ebbene, Giuseppe Conte, che è stato accostato al leader dc, può dirsi contento per essere andato ben oltre. Sulla sua bocca non stonerebbe una parafrasi di quel concetto: "Potrei pensare per ore senza dirne una giusta". Sicuramente, infatti, non è stata una bella pensata paragonare i pensionati che prendono 1.500 euro, arrabbiati perché il governo gli ha bloccato l'indicizzazione, all'Avaro di Molière. Né è stata un'idea geniale per il premier di un governo che ne ha promesse tante e mantenute poche, cantare ai microfoni di Radio Rock la canzone "l'anno che verrà" di Lucio Dalla. Conte ha cantato solo la prima strofa, dimenticando le successive che sembrano una versione del famoso "contratto di governo" in note: "...ma la televisione ...