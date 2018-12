Così si velocizzano i lavori pubblici

ilgiornale

: @giango74 @danielegiannin3 @marattin @luigidimaio l'unico vantaggio del lavaggio del cervello che ha letteralmente… - BzBroono : @giango74 @danielegiannin3 @marattin @luigidimaio l'unico vantaggio del lavaggio del cervello che ha letteralmente… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Questo governo ne ha fatta una davvero giusta. Anzi sarebbe meglio dire che una delle poche cose buone di questa finanziaria è il comma 912 del primo articolo della legge di Bilancio, fortemente voluto dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Prima la Repubblica, poi il Sole 24 Ore (che spesso non è chiaro se sia il giornale degli imprenditori (...)(...) o dell'ex cgiellino e poi grillozzo Minenna) e infine il Fatto Quotidiano, con sontuosa intervista al redivivo e renziano Cantone, lo hanno criticato duramente.Tra poco vi diremo esattamente di che si tratta, ma per il momento vi basti questa affermazione apodittica: grazie a questo codicillo esploderà la corruzione. Ma non ci avevate raccontato che eravamo già il Paese più corrotto del mondo! Insomma con questo codicillo si permette alle stazioni appaltanti (vari soggetti della pubblica amministrazione) di evitare di fare le gare ...