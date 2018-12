Continuano gli eventi per le festività dei 18 Comuni del Comprensorio Turistico inRiviera

Terremoto Etna - le scosse Continuano. Aumenta il numero degli sfollati : Non sono stati registrati danni a cose o persone. L'attività sismica è comunque in calo. Nel frattempo aumento il numero di persone negli hotel messi a disposizione dalla Regione Sicilia, ma è alto il numero di "irriducibili" che anche stanotte hanno dormito in macchina davanti alle case nel timore di atti di sciacallaggio.Continua a leggere

Scoperto un antico sepolcro a Saqqara : le meraviglie dell’Antico Egitto Continuano a riemergere sfidando i secoli : La tomba di un sacerdote faraonico risalente al periodo della V dinastia, dunque più di 4.400 anni fa, è stata scoperta nella necropoli di Saqqara, a sud del Cairo. A riferire del rinvenimento del sepolcro molto ben conservato, è stata l’agenzia Mena citando il ministro delle Antichità egiziano, Khaled el Anany. La tomba, in condizioni eccezionali, apparteneva a un sacerdote reale chiamato “Wahty” vissuto sotto il regno ...

Belen “becca” Iannone con un’amica : il pilota e la Rodriguez Continuano a frequentare gli stessi posti [GALLERY] : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone nello stesso posto con compagnie differenti, Milano è piccola per il pilota e la showgirl argentina Nonostante Andrea Iannone e Belen Rodriguez si siamo lasciati pare continuino a frequentare gli stessi posti. Milano sembra piccola per i due ex fidanzati, che spesso si ritrovano a stretto contatto negli stessi locali. Il pilota di MotoGp e la showgirl argentina sono stati beccati non insieme, ma molto ...

BLACK FRIDAY : Continuano gli SCONTI/ Fino al Cyber Monday : shopping online di libri - arredamento e tech - IlSussidiario.net : Nonostante venerdì sia passato, il BLACK FRIDAY è proseguito anche ieri e andrà avanti oggi e domani con il Cyber Monday.

Le offerte Continuano con il Cyber Monday : ecco tutti gli sconti tech di oggi 26 novembre : Le offerte non sono finite perché oggi è il turno degli sconti del Cyber Monday! Scopriamo le migliori offerte tech del momento, riguardanti smartphone e tablet Android ma non solo. L'articolo Le offerte continuano con il Cyber Monday: ecco tutti gli sconti tech di oggi 26 novembre proviene da TuttoAndroid.

BLACK FRIDAY : Continuano gli SCONTI/ Fino al Cyber Monday : shopping online di libri - arredamento e tech - IlSussidiario.net : Nonostante venerdì sia passato, il BLACK FRIDAY è proseguito anche ieri e andrà avanti oggi e domani con il Cyber Monday.

Black Friday : gli sconti Continuano fino a lunedì : Una lista dei siti che stanno facendo promozioni e sconti anche oggi (e che li faranno domani, per il Cyber Monday)

Gli sconti per il Black Friday Continuano fino a lunedì : Una lista dei siti che stanno facendo promozioni e sconti anche oggi (e che li faranno domani, per il Cyber Monday)

Gli sconti per il Black Friday che Continuano fino a lunedì : Una lista dei siti che stanno facendo promozioni e sconti anche oggi (e che li faranno domani, per il Cyber Monday)

Movida - Continuano i pattugliamenti. Chiamate per schiamazzi tra venerdì e sabato : SAN BENEDETTO DEL TRONTO continuano i pattugliamenti della polizia locale lungo le strade della Movida. Se nella notte tra venerdì e sabato erano arrivate alle forze dell'ordine numerose segnalazioni ...

Black Friday : gli sconti Continuano fino a lunedì : Ieri era l'attesa giornata di grandi sconti, ma in realtà le offerte non sono finite: Amazon, Ryanair, Sephora e altri continuano a farne

Black Friday : gli sconti Continuano anche durante il weekend : Ieri era l'attesa giornata di grandi sconti, ma in realtà le offerte non sono finite: Amazon, Ryanair, Sephora e altri continuano a farne

Cosa aspettarsi ancora dalle migliaia di "gilet gialli" che in Francia Continuano a protestare : Sicuramente in questi giorni avrete sentito parlare di noi, dei "gilets jaunes", o forse alcuni di voi probabilmente ci avrà incrociato durante un suo viaggio di lavoro o di piacere in Francia. Ma chi ...

Femminicidio - perché le donne Continuano a morire : “Dati falsati - si sottovaluta la violenza degli uomini” : Stupite, critiche, indignate: le esperte di violenza sulle donne – statistiche, avvocate, sociologhe, persone che lavorano sia sul campo o che sulla violenza fanno ricerca da anni – non riescono a capacitarsi che la Polizia di Stato abbia diffuso, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un rapporto, Questo non è amore, in cui il numero dei femminicidi relativi al 2018 risulta di sole 32 donne morte, perché la ...