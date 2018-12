Bloodborne 2? Un nuovo Tenchu? From Software sta lavorando a due giochi non ancora

Bloodborne : ad anni dal lancio è stato scoperto un nuovo boss rimosso dal gioco : Sono passati un po' di anni da quando Bloodborne è uscito per PS4, eppure da allora questa perla di From Software non ha mai smesso di regalare sorprese e segreti.Il dataminer Lance McDonald ha infatti pubblicato, come riporta Eurogamer, un filmato in cui possiamo vedere un vero e proprio boss a dir poco gigantesco che non ha mai raggiunto il gioco finale. Si tratta di un boss quasi del tutto funzionante con tanto di mosse e attacchi, ma rimosso ...