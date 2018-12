Il primo gennaio la Bce mette fine al quantitative easing : Arma per contrastare la deflazione e per far ripartire il credito delle banche all'economia reale - seguendo le orme delle principali banche centrali, come Federal Reserve e Banca del Giappone - ...

La Bce mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : A tal proposito, la Bce ricorda la 'notevole' pressione cui è stato sottoposto lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, ieri in calo a 253 punti, legata alla 'perdurante incertezza politica'. A circa ...

La Bce mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : l'Italia si prepara a far nuovo debito in un momento, tra l'altro, in cui un'economia globale in frenata può provocare ulteriori sforamenti sul lato dei conti pubblici. Il Bollettino conferma infatti ...

Aiuti Bce - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...