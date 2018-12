Pensioni rivalutate con le vecchie fasce

ilsole24ore

: @luca_romoli Un classico della disinformazione. Le rivalutazioni delle pensioni sono bloccate dal 2011 (Fornero). D… - borghi_claudio : @luca_romoli Un classico della disinformazione. Le rivalutazioni delle pensioni sono bloccate dal 2011 (Fornero). D… - borghi_claudio : @Leghistabassin1 @luca_romoli La rivalutazione delle pensioni dal 2012 è sempre stata ZERO (leggere in fondo al dec… - borghi_claudio : @CampardoAdriana @angelofilippi @LaVeritaWeb Le pensioni saranno rivalutate secondo questa tabella, nessuno prender… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il 3 di gennaio gli assegni previdenziali erogati dall’Inps saranno adeguati alla variazione dell’inflazione dell’1,1%, però il meccanismo utilizzato non sarà quello contenuto nella legge di bilancio in via di approvazione, ma quello della legge 388/2000. I pensionati che incassano un importo superiore a tre volte l’importo minimo riceveranno un assegno provvisorio che molto probabilmente poi sarà conguagliato...