Milano | on line bando per animare 12 piccoli spazi case popolari

Ci sono ritardi e disagi nella circolazione della linea M2 della metropolitana di Milano : La circolazione della linea M2 della metropolitana di Milano è stata sospesa per diversi minuti nella mattina di oggi, martedì 18 dicembre, a causa di una temporanea mancanza di corrente. I treni sono rimasti fermi per circa venti minuti, a

Milano effervescente in linea con le altre Borse europee : Alla vigilia della riunione della BCE Europa si scatenano gli acquisti ; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una ...

Lavori sulla linea ferroviaria Milano-Lecco - un disastro : Lecco, 12 dicembre 2018 - I Lavori di manutenzione in programma di notte da parte dei tecnici di Rfi sono durati più del previsto e la tratta ferroviaria tra Lecco e Colico non è stata riaperta in ...

Droga : corrieri su autobus di linea da Foggia a Milano - 22 arresti : Milano, 11 dic. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza nei confronti di 22 persone, di cui 17 di origine marocchina, ritenu

Corrieri della droga su autobus di linea? Da Foggia a Milano 22 arresti dei carabinieri - tra questi una salentina

Milano. Online la mappa del patrimonio immobiliare del Comune : Il patrimonio immobiliare del Comune di Milano sul geoportale. Sono disponibili in modalità georeferenziata le informazioni relative agli oltre 23

Milano ieri e oggi - un percorso fotografico sulla Highline : Milano, askanews, - Una doppia prospettiva su Milano, presente e passata, dalla Highline meneghina sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele. Il Gruppo MilanoCard ha presentato "Tutta mia la città!" ...

Basket - Gianni Petrucci : “Italia - ai Mondiali con Belinelli e Gallinari. Qualificazione vicina - il rapporto con Milano è ottimo” : L’Italia è davvero a un passo dalla Qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, gli azzurri hanno sconfitto la Lituania a Brescia sfatando un tabù che durava dalla mitologica semifinale delle Olimpiadi di Atene 2004 ma poi purtroppo hanno perso in Polonia fallendo così la prima chance di staccare il biglietto per la rassegna iridata. Tutto è rimandato alla finestra di febbraio quando affronteremo l’Ungheria in casa (si parla di Desio ...

A Milano nuova torre di 25 piani in p.zza Carbonari - ordini online : Milano, 3 dic., askanews, - A primavera 2019 dovrebbero cominciare nei pressi di piazza Carbonari i lavori per la costruzione di un nuovo grattacielo, alto 86 metri per 25 piani e più di 100 ...

Milano : online nuovo portale dedicato a famiglie : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Inaugurato oggi il nuovo corso di 'Milano famiglie', piattaforma del Comune di Milano nata nel 2014 per informare i cittadini sui servizi alle famiglie offerti dal Comune e dal Terzo settore, da oggi ospitata all’interno del sito WeMi, il portale dei servizi domiciliari

RFI - FS - - linee Milano-Brescia : ripreso traffico ferroviario : Il traffico ferroviario fra Milano e Brescia, linee AV e convenzionale, è ripreso alle 10:30 , dopo il nulla osta ricevuto dall'Autorità Giudiziaria. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato Italiane ...

Un operaio che lavorava sui binari della linea Milano-Brescia è stato ucciso da un treno : Venerdì mattina un operaio che lavorava sui binari della linea ferroviaria Milano-Brescia è stato ucciso da un treno che lo ha investito. L’operaio aveva 35 anni ed era dipendente di una ditta esterna che lavorava per conto di Rete Ferroviaria Italiana

