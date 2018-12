«Game of Thrones 8» | e se Sam fosse l’eroe del gran finale?

Nasce un nuovo canale Sky dedicato a Game of Thrones fino al 29 dicembre : Sky, la televisione satellitare sui cui canali sarà trasmessa a partire dall'aprile 2019 l'ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade), ha deciso di fare un regalo per Natale a tutti i fan della serie. L'ultima stagione della serie, la settima, è andata in onda nel 2017. Quindi è passato un bel po' di tempo da quando gli appassionati della pluripremiata fiction hanno potuto seguire le vicende dei loro beniamini. Da una parte si rende ...

«Game of Thrones» : la maratona per prepararsi al gran finale : I personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI personaggi più popolari di Game of ThronesI ...

Aidan Gillen di Game of Thrones : 'La serie non avrà un lieto fine' : Ormai tutti i fan che hanno seguito con costanza le passate sette stagioni di Game of Thrones (Il Trono di Spade) non si fanno che una domanda. Come finirà l'ottava e ultima stagione? A partire dall'aprile del 2019 HBO manderà in onda gli ultimi episodi della popolare serie tv fantasy. Finalmente calerà il sipario e si scoprirà chi si siederà sul tanto ambito Trono di Spade. Le illazioni sono tante e, in un'intervista al magazine Entertainment ...

Game of Thrones 8 manderà tutti dallo psicanalista : parola di Gwendoline Christie : HBO ha annunciato che l'ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade), uno dei suoi telefilm più seguiti di sempre, esordirà nell'aprile 2019. Le riprese delle puntate, intanto, sono finite. I giornalisti fanno a gara ad intervistare i vari interpreti del cast. Il desiderio è quello di riuscire a carpire qualche anticipazione. Il set, infatti, è stato blindatissimo. A parte pochi scatti misteriosi, non è trapelato nulla su quello che si ...

Game of Thrones - chi ha più chance di sopravvivere secondo la scienza : Con oltre la metà dei personaggi deceduti nel corso delle sette stagioni, predire chi riuscirà a sopravvivere e magari a conquistare lo scomodo trono di spade nella fortunatissima serie tv Game of Thrones sembra impossibile. Eppure qualche indizio potrebbe fornirlo la scienza. Reidar Lystad e Benjamin Brown, epidemiologi dell’Australian Institute of Health Innovation alla Macquarie University di Sydney (e fan sfegatati della fiction), tra ...

HBO pubblica il primo teaser trailer dell'ottava stagione di Game of Thrones : Game of Thrones (Il Trono di Spade) è stata una delle serie tv fantasy più amate degli ultimi anni. le vicende dei suoi protagonisti stanno per volgere al termine. L'ultima, decisiva stagione avrà inizio nell'aprile del 2019, si comporrà di sette puntate di circa due ore ciascuna e concluderà in modo definitivo la lunga guerra che ha visto opporsi tra di loro le varie casate dell'immaginario continente di Westeros. Tutti i fan della serie sono ...

Game of Thrones 8 - nel nuovo promo il ghiaccio incontra il fuoco (video) : Il ghiaccio incontra il fuoco nel teaser trailer dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones in arrivo ad Aprile su HBO e in Italia su Sky Atlanticprosegui la letturaGame of Thrones 8, nel nuovo promo il ghiaccio incontra il fuoco (video) pubblicato su TVBlog.it 07 dicembre 2018 09:40.

Un nuovo teaser dell’ultima stagione di Game of Thrones : L’ultima stagione di Game of Thrones continua ad avvicinarsi. E così Hbo ha appena diffuso il teaser ufficiale dell’ottava e conclusiva stagione. L’appuntamento è fissato per aprile 2019, ma il breve video non rivela molto di più rispetto a quanto già sappiamo. Le immagini infatti raccontano lo scontro tra ghiaccio e fuoco, rappresentato sulla mappa che Daenerys e Stannis hanno consultato a Dragonstone, con le grandi casate ...

Game of Thrones 8 - torna Khal Drogo? Parla l’attore Jason Momoa : Ultima stagione di Game of Thrones: le parole di Jason Momoa, l’attore di Khal Drogo Cresce l’attesa per l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. E i rumors e le indiscrezioni non si contano più. Una tra le tante? Il probabile ritorno di Khal Drogo, il capo dei Dothraki nonché marito di Daenerys. L’uomo […] L'articolo Game of Thrones 8, torna Khal Drogo? Parla l’attore Jason Momoa proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones - George RR Martin ha un’idea per un nuovo spin-off : L’universo di Game of Thrones è in pieno fermento. Mentre si avvia alla conclusione la serie principale che ha reso i libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco un fenomeno televisivo internazionale, Hbo sta già lavorando al prequel, forse intitolato The Long Night, che vede coinvolto proprio l’autore George RR Martin. Eppure in passato si era parlato di altri spin-off e lo stesso Martin sembra ancora al lavoro su nuove idee che ...

Cinque regali di Natale perfetti per un fan di Game of Thrones secondo Variety : I fan di Game of Thrones, la serie HBO distribuita in Italia come Il Trono di Spade, sono in attesa dell'ottava stagione che uscirà nell'aprile 2019. Intanto si potrebbe pensare di addolcire l'attesa con qualche regalo ad hoc per questo Natale. Il merchandise sulla serie è infatti ricchissimo, ma ci sono delle vere chicche che solo un vero appassionato può comprendere e che non potrà fare a meno di gradire! Ecco alcune idee regalo per i veri fan ...

HBO annuncia uno show speciale con la reunion degli attori di Game of Thrones : Come ben sanno tutti i fan di Game of Thrones, la popolare serie fantasy creata da HBO e pubblicata in Italia con il titolo "Il Trono di spade", sono molti i personaggi che, puntata dopo puntata, sono morti. Fin dalla prima stagione, tanti dei beniamini del pubblico hanno patito una tragica fine scomparendo dallo schermo, ma non dal cuore di chi li aveva amati. Adesso sono tutti in trepidante attesa dell'ultima stagione, l'ottava, che si ...

Cinque cose che sappiamo sul prequel di Game of Thrones : Se il pubblico è in trepidante attesa dell'ottava stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade in Italia) che uscirà nell'aprile 2019, i produttori invece guardano già oltre. Alla HBO sono in preparazione diversi spin off della serie fantasy più amata degli ultimi anni. Uno, in particolar modo, è già stato ufficializzato. Ecco Cinque cose che sappiamo sul prequel di Game of Thrones.

Kit Harington - in rete foto compromettenti dell euro attore di euro Game of Thrones euro : La notizia è trapelata nel tardo pomeriggio di ieri e, immediatamente, il pettegolezzo si è sparso a macchia d'olio sul web. Nel mirino è finito Kit Harington , il Jon Snow di "Game of Thrones", la ...