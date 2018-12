Galaxy S9 | Android Pie non consente di usare la microSD come storage

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia ma non libero da problemi : tastiera e notifiche sotto osservazione : Senz'altro è stato il più bel regalo sotto l'albero per molti: Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, insieme all'interfaccia One UI, ha cominciato a fare capolino in Italia nella tarda serata della vigilia del 24 dicembre per poi iniziare a diffondersi più copiosamente proprio durante la festività di ieri. Per questo motivo, già oggi 26 dicembre è possibile iniziare a tirare le somme del firmware tanto corposo e purtroppo, non possiamo ...

Appuntamenti precisi per i vari Samsung Galaxy con Android Pie : tabella di marcia ufficiale : Emergono finalmente novità ufficiali per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per diversi Samsung Galaxy, grazie ad una vera e propria roadmap che è stata resa pubblica dal colosso coreano a Natale. Dopo aver esaminato alcuni aspetti dettagliati del pacchetto software, come avrete intuito anche nella giornata di ieri con un articolo apposito, finalmente possiamo andare nel concreto sull'argomento ...

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 no brand stanno ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento con Android 9 Pie e rispettivamente Samsung One UI e EMUI 9.0.

Durerà più a lungo la batteria sui Samsung Galaxy con Android Pie : suggerimenti in arrivo : Una vigilia di Natale decisamente ricca di novità per chi dispone di un Samsung Galaxy di ultima generazione, con un particolare riferimento a coloro che sono in attesa di ricevere l'aggiornamento contenente Android Pie e la recentissima interfaccia One UI. Il motivo? Proprio in mattinata vi abbiamo riportato sulle nostre pagine l'avvio della distribuzione del pacchetto software via OTA per il Samsung Galaxy S9, con la potenziale svolta ormai ...

Regalone Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 24 dicembre in Europa : OTA sotto l’albero : Mossa a sorpresa con protagonista Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, nella sua versione definitiva, in distribuzione da oggi 24 dicembre. C'è davvero da credere in Babbo Natale se il produttore ha accelerato i tempi di distribuzione del firmware e ha dato il via al rilascio delle notifiche OTA del pacchetto software in Europa. Meglio placare subito gli animi dei nostri lettori: purtroppo in Italia della notifica del major update ...

Niente temi a pagamento sui Samsung Galaxy con Android Pie? Un chiarimento doveroso : Si parla tanto in queste settimane dei Samsung Galaxy che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, oltre a quello dell'interfaccia One UI. Tra le novità apportate dal nuovo pacchetto software, una non è stata particolarmente gradita dal pubblico. Come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, sarà sì possibile scaricare temi gratis dallo store del colosso coreano, ma allo stesso tempo ci sarà un limite ...

Almeno 3 novità certe per Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : primo firmware in giro : In questi giorni si parla molto di device lanciati sul mercato nel 2018 in procinto di ricevere un aggiornamento attesissimo come Android Pie, tuttavia è importante analizzare la situazione di prodotti leggermente più datati, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Note 8. Premesso che entrambi siano destinati a fare questo step, è chiaro che i tempi siano qui leggermente più lunghi rispetto ai loro successori, ma oggi 20 dicembre possiamo ...

Tramite il suo forum ufficiale, come accade spesso, ASUS ha dato notizia di aver rilasciato parecchi aggiornamenti firmware

Ennesima diavoleria sui Samsung Galaxy con Android Pie : batteria mai così ottimizzata : Ci saranno tante novità davvero interessanti sui Samsung Galaxy nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento Android Pie, oltre a quello della nuova interfaccia One UI. Proprio ieri abbiamo condiviso con voi un punto della situazione, in modo tale da introdurre il discorso su qualche altra funzione, ma oggi 20 dicembre occorre tornare su un argomento che sta particolarmente a cuore al pubblico. Tramite l'ultimissima beta resa pubblica per ...