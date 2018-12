: Borsa Milano apre in calo a -0,35% - TelevideoRai101 : Borsa Milano apre in calo a -0,35% - AssBusi : Borsa: Milano apre in calo (-0,35%) - fisco24_info : Piazza Affari non sfrutta il rally di Wall Street. Corrono Amplifon e Juventus: Indici europei in ordine sparso dop… -

Apertura inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde lo 0,35% a 18.332 punti. Le Borse europee non sembrano seguire la scia di Wall Street e Tokyo, che hanno registrato forti rialzi e si presentano in ordine sparso in apertura. Parigi sale dell'1,4%,Francoforte scende dello 0,2% mentre Londra sale dello 0,4%.la seduta in rialzo a 264 punti lo spread tra Btp e Bund dopo la pausa natalizia.(Di giovedì 27 dicembre 2018)