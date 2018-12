Gattuso dopo Frosinone-Milan | ' Manca tranquillità Io il primo responsabile' Con la Spal

Gattuso dopo Frosinone-Milan : 'Primo tempo bruttissimo - manca tranquillità. Io il primo responsabile' : ... "Crisi? Penso che dobbiamo partire dal fatto che è inaccettabile giocare un primo tempo come quello fatto da noi a Frosinone " le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport- abbiamo perso tutte le ...

Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti : 'Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di Atene' - Gattuso trema : Si sono incontrati in aeroporto, Matteo Salvini e Carlo Pellegatti , e hanno seguito insieme la sventurata trasferta del Milan in Europa League in casa dell' Olympiakos , ad Atene. Per i rossoneri, di ...

Gennaro Gattuso esonerato?/ Milan ultime notizie - Ringhio a rischio dopo l'eliminazione dall'Europa League : Gennaro Gattuso esonerato? Milan ultime notizie, Ringhio a rischio dopo l'eliminazione dall'Europa League: i nomi dei possibili sostituti.

Milan - la versione di Montella un anno dopo l’esonero : “Gattuso ha sbagliato con me. Bonucci…” : Un anno dopo l’esonero che pose fine alla sua esperienza al Milan, l’ex allenatore dei rossoneri Montella si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla società e sul mercato. A cominciare dalle aspettative create dalla dirigenza, che dopo una campagna acquisti faraonica aveva parlato di obiettivi irraggiungibili a detta del tecnico campano: “Ho letto che già ...

Milan - Gattuso attacca : 'Assurdo giocare alle 12.30 dopo l'Europa League' : 'È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l'anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco'. Gennaro Gattuso non le manda a dire e si lamenta, ai ...

Europa League : Gattuso - paura dopo pari : ANSA, - MILANO, 29 NOV - 'dopo il loro pareggio è subentrata un po' di paura, ma abbiamo interpretato bene la partita. Partite facili non ce ne sono, loro sanno palleggiare e fino a che stanno in ...

Europa League : Gattuso - paura dopo pari : ANSA, - MILANO, 29 NOV - 'dopo il loro pareggio è subentrata un po' di paura, ma abbiamo interpretato bene la partita. Partite facili non ce ne sono, loro sanno palleggiare e fino a che stanno in ...

Milan - Gattuso : "Paura dopo l'1-1 - non ci sono partite facili" : L'accesso ai sedicesimi di Europa League per il Milan è a un passo, ma l'allenatore dei rossoneri Gennaro Gattuso ha poco da sorridere. Il 5-2 sul Dudelange è arrivato con più sofferenza del previsto: ...

Milan - dalla Francia : “Wenger per il dopo Gattuso” : Milan– Ha vissuto giorni a dir poco tesi mister Gattuso alla guida del Milan. dopo il derby perso al minuto 92, e al seguente ko in Europa League in casa contro il Betis, l’allenatore rossonero è stato molto vicino al siluramento. Nonostante, numeri alla mano, il buon lavoro svolto alla guida della squadra, Gattuso ha […] L'articolo Milan, dalla Francia: “Wenger per il dopo Gattuso” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

'Milan - Wenger è in pole per il dopo Gattuso' : ROMA - ' Sarò da qualche parte all'inizio del prossimo anno, ma non so ancora dove '. Le parole - di qualche settimana fa - sono dell'ex tecnico dell' Arsenal Arsene Wenger , al momento senza una ...

Gattuso dopo Udinese-Milan : 'Non eravamo scarsi prima - né siamo diventati bravi all'improvviso' : ... "So che brucia perdere all'ultimo minuto, venivamo anche noi dalla sconfitta nel derby alla fine ed è stata una mazzata " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Non era facile giocare ...

Milan - dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia : dopo la vittoria di ieri sera contro il Genoa, Gattuso è al lavoro per la prossima sfida contro l’Udinese di domenica sera. Il tecnico rossonero spera di recuperare Bonaventura, non ci sarà invece Biglia, come ha detto lo stesso tecnico dopo la gara contro il Genoa. L’altra certezza è l’assenza di Caldara e probabilmente di […] L'articolo Milan, dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Gattuso e Pasqua nuovamente di fronte dopo l’episodio di domenica scorsa : La partita contro Milan e Sampdoria si è conclusa con uno scatto d’ira dell’allenatore rossonero Gennaro Gattuso, impazzito per l’eccessivo protrarsi dei minuti di recupero. Le mire sono state rivolte al quarto uomo Fabrizio Pasqua, che domani dirigerà le operazioni di gioco della partita tra Milan e Genoa. Gattuso comunque ha riconosciuto subito dopo di aver esagerando scusandosi ai microfoni di Sky Sport. SCARICA GRATIS ...

Milan - idea Wenger per il dopo Gattuso : le ultime : dopo i tanti risultati negativi collezionati da Gattuso in questo periodo della stagione, i dirigenti del Milan stanno pensando che forse è arrivata l’ora di cambiare. Da un possibile rinnovo di contratto a giornate di campionato che hanno segnato il futuro di Gattuso, al tecnico ora resteranno le ultime spiagge Sampdoria e Genoa. Gli occhi […] L'articolo Milan, idea Wenger per il dopo Gattuso: le ultime proviene da Serie A News ...