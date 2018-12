Manovra | una pioggia di tasse | ecco tutti i rincari e i furtarelli di Lega e M5s

Conte difende la Manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Manovra - G.Grillo : Nessuna sanatoria per operatori sanitari abusivi-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Con la Manovra l'Italia ha dato una sforbiciata ai fondi all'Onu : La manovra, votata dal Senato e che andrà in terza lettura alla Camera, contiene un taglio del contributo dell'Italia all'Onu. Il contributo alle spese dell'Onu sarà ridotto di 35,3 milioni nel 2019 e di 32,3 milioni a decorrere dal 2020. Il contributo e' previsto dalla legge 848 del 1957, che diede piena esecuzione da parte italiana allo Statuto delle Nazioni Unite. Spetterà al ministero ...

Manovra - Carlo Calenda : “Una follia - si vede che Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato” : L'ex ministro Carlo Calenda attacca il governo e parla di una Manovra folle che "rischia di farci andare contro un muro". Poi un attacco ai due vicepresidenti del Consiglio in riferimento alla legge di Bilancio: "Si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo".Continua a leggere

Manovra - premier Conte : “Nessuna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

Economia : Calenda - Pd - a 'La Stampa' - questa Manovra è una follia e ci farà sbattere : Roma, 24 dic 09:55 - , Agenzia Nova, - Una follia che rischia di farci andare contro un muro, si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna... , Res,

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della Manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

M5S - Senatrice L'Abbate su Manovra : "Sarà una svolta per il nostro Paese" : ... l'istituzione di ricerche tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile presso Taranto, per studi su tecnologie pulite, fonti energetiche rinnovabili, nuovi materiali, economia circolare'. '...

Luigi Di Maio - arriva in Manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

Toti : 'Una 'Manovra' venezuelana - senza sviluppo e idea di paese' : Mi lascia perplesso che la Lega, con cui in Liguria, ma anche nelle altre regioni , stiamo portando avanti con coerenza una politica di sburocratizzazione, rilancio degli investimenti e ...

Che cosa c'è nel testo della Manovra fra conferme e sorprese amare : pure una tantum di 100 euro per andare a funghi : Rivenditori, box office, siti internet ufficiali degli eventi avranno sei mesi per predisporre i biglietti nominativi, come già avviene per le partite di calcio, per accedere a concerti e spettacoli. ...

Che cosa c'è nel testo della Manovra fra conferme e sorprese amare : una tantum di 100 euro per andare a funghi : Rivenditori, box office, siti internet ufficiali degli eventi avranno sei mesi per predisporre i biglietti nominativi, come già avviene per le partite di calcio, per accedere a concerti e spettacoli. ...

Salute - esperto : “Una Manovra anti-soffocamento fatta male - o nel momento sbagliato - può uccidere” : Dopo il caso di Matilde, 5 anni, uccisa da un würstel andato di traverso, Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù mette in guardia sulle manovre anti-soffocamento: se fatte male, o nel momento sbagliato, possono trasformarsi da intervento salvavita a pratica dannosa e potenzialmente fatale. “La piccola è stata purtroppo molto sfortunata, anche perché normalmente l’età più critica ...

Il Parlamento voterà una Manovra che non ha letto : Mai visto un tale sfregio delle istituzioni. Per la prima volta nella storia della Repubblica, in epoca sovranista, il Parlamento, luogo della sovranità, voterà una manovra senza neanche avere il tempo di leggerla. Con il maxi-emendamento, dove sono scritti i numeri della manovra del popolo pagata dal popolo, che arriverà - almeno così pare, dopo giorni di annunci e rinvii - solo alle 14,00 del pomeriggio di sabato, e ...