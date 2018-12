Inter con bambini ospedali pediatrici : ANSA, - ROMA, 25 DIC - Javier Zanetti e quattro giocatori dell'Inter hanno fatto visita ai piccoli degenti degli ospedali psichiatrici di Milano: Lautaro Martinez, De Vrij, Keita e Di Gennaro, uniti ...

Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l'Inter : Milik favorito in attacco : Una vittoria di prestigio per mantenere aperto il campionato e per blindare il secondo posto. Carlo Ancelotti punta al colpo grosso domani sera a San Siro contro l'Inter nel Boxing Day italiano, ...

Inter-Napoli - De Laurentiis : “Con Mazzoleni brutte esperienze” : DE Laurentiis Mazzoleni – “Mazzoleni arbitro di Inter-Napoli? Questo mi preoccupa perché con noi è sempre stato molto cattivo. Con lui ho avuto delle brutte esperienze”. Sono le parole del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, sulla designazione dell’arbitro per il big match in programma a San Siro mercoledì sera. -> Leggi anche Arbitri Serie A, […] L'articolo Inter-Napoli, De Laurentiis: “Con ...

'Atalanta - torniamo insieme'. Intervista a Cristiano Doni : il racconto di una carriera : Fanno sport? 'Il piccolo è iscritto a una scuola calcio, la grande fa nuoto sincronizzato'. E Cristiano Doni, invece, gioca ancora? 'Mi diverto in un torneo a 7 con amici: la squadra si chiama BiDoni.

"Atalanta - torniamo insieme". Intervista a Cristiano Doni : il racconto di una carriera : Doni, che ci fa a Bergamo: è in vacanza? Scusi, perché questa smorfia ironica? «Qui ci vivo e ci ho sempre vissuto». Ma come, non si era trasferito a Maiorca? «Queste sono le cazzate dei mass media, una delle tante dette su di me. Secondo alcuni avevo venduto tutto, secondo altri ero fuggito in Bras

Jade Raymond stava lavorando a un concept per il nuovo SplInter Cell prima di lasciare Ubisoft : Jade Raymond potrebbe essere per lo più nota al pubblico come Producer ed Executive Producer rispettivamente del primo e del secondo Assassin's Creed, ma ha anche lavorato come produttore esecutivo per Splinter Cell: Blacklist (e Watch Dogs).Lanciato nell'agosto 2013 e realizzato da Ubisoft Toronto, uno studio che Jade Raymond ha fondato nel 2009, Splinter Cell: Blacklist rimane ad oggi l'ultimo capitolo della serie di giochi d'azione stealth.In ...

'Favori Giustizia' : disposta misura Interdittiva per aspirante avvocata Federica Nestola e per Conte : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni arbitra con Inter Non imparziale - mi preoccupa' : Napoli - E' Natale ed è tempo di auguri anche in casa Napoli. Come ogni anno ci pensa il presidente Aurelio De Laurentiis a rivolgersi ai propri tifosi facendo il punto su tanti argomenti, da Carlo ...

Inter in sofferenza - decisiva la partita con il Napoli : L'irritazione, da qualche settimana, fa parte del mondo di Appiano, con l'allenatore che dà segni tangibili di insofferenza, anche lontano dal Centro Suning. Senza dimenticare la sospensione dall'...

Napoli - De Laurentiis : 'Contro l'Inter arbitra Mazzoleni? Sono preoccupato...' : Napoli - Merdoledì 26 dicembre a San Siro va in scena il big-match Inter - Napoli , ore 20.30, e Aurelio De Laurentiis non dorme sonni tranquilli: ' Mazzoleni designato per Inter-Napoli ? Mi preoccupa ...

Inter-Napoli affidata a Mazzoleni - la reazione di De Laurentiis è sorprendente : “con noi è sempre stato…” : Il presidente del Napoli non ha mandato già la designazione di Mazzoleni per il match tra Inter e Napoli La designazione di Inter-Napoli rischia di far andare storto a De Laurentiis il cenone della vigilia di Natale, considerando la reazione del presidente degli azzurri alla notizia che sarà Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere la gara di San Siro. Marco Rosi/LaPresse Parole sorprendenti quelle del numero uno del club campano, che non ha ...

C'è un settore con 2.200 posti di lavoro a rischio (ma la politica non se ne Interessa) : Porti turistici, è polemica: tremano i 2.200 addetti delle strutture interessate. "Fortissima delusione per la mancata...

Juventus - buone notizie per Cuadrado : scongiurato per il momento l’Intervento chirurgico : Il centrocampista colombiano continua a rimanere ai box per un trauma da iperestensione al ginocchio Sembra per il momento scongiurato l’intervento chirurgico per Juan Guillermo Cuadrado, centrocampista colombiano della Juventus alle prese con un trauma da iperestensione al ginocchio patito a Berna. A quanto comunica oggi il club bianconero il giocatore “sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento” e ...

De Laurentiis accende Inter-Napoli : «Mazzoleni sempre cattivo con noi» : Il campionato, l?Europa, il futuro molto vicino e il Natale. È un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per fare il punto della...